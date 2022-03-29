秘鲁 vs 巴拉圭：如果你穿着国家队的球衣参加，可免费进入利马的区域公园

多亏了秘鲁对巴拉圭，这场比赛使秘鲁队保持了进入卡塔尔2022年世界杯的希望今天，3月29日星期二，将免费进入利马的11个区域公园。 人们必须穿着 “白红色” 衬衫参加才能使这项权利有效。

根据利马公园管理局（Serpar）的说法，与家人一起享受各种娱乐服务和朋友，以及数十次抽奖，这些抽奖将奖励 “世界上最好的粉丝”。

与会者将能够在运动板上玩游戏，在国际会议之前在烧烤区享用午餐，骑马或在泻湖划船，参观小型农场和小型动物园中的动物等，具体取决于它们去哪里。

Serpar报道，利马11个区域公园的开放时间为上午6点45分至下午6点。

十一个区域公园的位置

圣佩德罗地区俱乐部：位于安孔的北泛美高速公路39公里的高度

Huascarán Zonal Club：位于萨尔瓦多别墅的 Revolucion Avenue 穿越 200 英里的大道

区域俱乐部 Capac Yupanqui：位于里马克的 Arzola Avenue 和 Amancaes Progonación Amancaes Avenue

Sinchi Roca Zonal Club：位于科马斯的大学大道和牙买加大道的交界处

Huiracocha Zonal Club：位于圣胡安德卢里甘乔的 Próceres de la Independencia Avenue，12 座

Flor de Amancaes 地区俱乐部：Av.12 月 27 日与弗洛拉·特里斯坦在玛丽亚·德尔·特里温福别墅举行

Manco Cápac Zonal Club：位于卡拉贝洛的图帕克·阿马鲁大道 18 公里

Huayna Cápac Zonal Club：穿越圣胡安德米拉弗洛雷斯的 Pedro Miotta Avenue 和 Mateo Pumacahua 大道

圣罗莎区域俱乐部：Av.位于圣罗莎的北泛美地区的亚历杭德罗·贝尔泰洛 s/n Km 43

俱乐部区 Cahuide：Av. de los Parques s/n Urb。Valdiviezo，在 Ate

Zonal Club Lloque Yupanqui：洛斯奥利沃斯的纳兰贾尔大道和大学大道的交叉口

巨型屏幕观看秘鲁对巴拉圭的比赛

Cercado de Lima

利马市政府（MML）将在魔术水上巡回赛的三个大屏幕上播放秘鲁对巴拉圭。有兴趣的人必须通过网站或应用程序Entradas Lima购买魔术水上赛道的门票。

玛丽亚德尔特里温福别墅

Villa María del Triunfo市政府报告说，该活动将于下午3点在该地区的主要广场在萨尔瓦多·阿连德大街第7街区的妇女纪念碑举行。

圣米格尔

从下午5点开始，圣米格尔市政府还将在佛得角海岸的1号竞技场安装巨型屏幕。

埃尔阿古斯蒂诺

从下午3点开始，在该地区的主要广场上，将有游戏，比赛和奖品。

米拉弗洛雷斯

肯尼迪公园将成为8米长乘4米宽的巨型屏幕的场所。面对 COVID-19 大流行采取了所有生物安全措施，米拉弗洛雷斯市政府准备了一场精彩的派对，该聚会将在比赛开始前数小时开始，并举办一场艺术表演，展示卢乔· “库查里塔” · 莫利纳和他的音乐合奏。

萨尔瓦多别墅

“世界上最好的粉丝” 将能够在CésarVallejo购物中心享受国际对决。活动从下午3点开始

圣博尔哈

Parque de la Familia 将有一个巨大的屏幕，所以你可以从下午 6 点 30 分开始观看比赛。该公社澄清说，禁止饮用含酒精的饮料。

普恩特彼德拉

Puente Piedra市政府将于下午5点在马约尔广场举行活动，让所有邻居都能享受这次重大相遇。

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