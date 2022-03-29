秘鲁，哥伦比亚和智利LIVE：在哪里以及如何观看卡塔尔2022年预选赛最后一天的比赛

秘鲁，智利和哥伦比亚将成为最后一次约会的主角这些预选赛以及今天他们将成为 2022年卡塔尔复活赛的 “金票”。秘鲁国家队将在主场面对巴拉圭，其优势是可以让它进入下一个资格赛阶段，只要它在利马国民大赛中获胜。哥伦比亚必须全力以赴，押注对阵委内瑞拉的胜利等待里卡多·加雷卡执导的那些人的不利后果。智利确实是期待真正的 “奇迹” 的球队，因为它取决于 white-roja 和咖啡机的不利结果，另一家咖啡机只是将其淘汰出局。

2022年卡塔尔预选赛表格如下:巴西,阿根廷、厄瓜多尔和乌拉圭直接有资格参加世界杯，只有在遵守程序的情况下才会进入最后一场比赛。

排@@ 在第五位的秘鲁（21），哥伦比亚（20）排名第六，智利（19 分）排在第七位，完全有机会进入复活赛，这就是为什么这三支球队将竭尽全力在各自的比赛中获胜的原因。

秘鲁 VS 巴拉圭

在哪里以及如何观看： 这场决斗将在利马进行。秘鲁境内的广播频道将是：拉丁电视台和Movistar Deportes。在其他国家/地区，您可以查看以下广播频道和时间表

阿根廷：20:30 Hours/TYC Sports Play，tyC Sports 2

智利：20:30 小时 /TNT Sports Go，TNT 体育场

巴西：20:30 小时 /Canais Globo、NOW NET 和 SportV 3 的 Claro

巴拉圭：20:30 小时 /TIGO Sports

哥伦比亚：18:30 小时/进球 Caracol

厄瓜多尔：下午 6:30 /足球频道

委内瑞拉：晚上 7:30 /TLT

玻利维亚：晚上 7:30 /TIGO Sports

美国（太平洋地区）：下午 4:30 /fubo Sports Network

墨西哥：17:30 horas /Blue To Go 视频无处不在，Sky HD

西班牙：上午 12:30（3 月 30 日星期三）/Movistar+，Movistar 冠军联赛

哥伦比亚 V.S.

在哪里以及如何观看： GOL Caracol和TLT将在委内瑞拉境内播出另一场同时发生的心脏病发作游戏（哥伦比亚时间 18:30 /委内瑞拉时间 19:30）。

要观看 Caracol TV，你首先需要在 CaracolTV.com 上注册，然后转到右上角显示 “Live Signal” 的地方。您点击 “播放” 选项，仅此而已。尽管该信号是针对哥伦比亚领土的，但您可以通过值得信赖的有线电视运营商看到它。

卡拉科尔电视台的信号可以在以下位置看到：TDT（14.1 频道、14.2 频道和第 14.4 频道）、DIRECTV（第 132 频道和第 1132 频道）、克拉罗电视台（第 106 频道和第 109 频道）和 Movistar（第 156 频道、第 816 频道和第 166 频道）。

如果你住在委内瑞拉，La Tele Tuya，或者简称为TLT，是加拉加斯的订阅频道，负责播放委内瑞拉国家队的所有比赛。在下面查看如何在委内瑞拉进行调整。

在 DTT 上，频道 23.2 (SD)

在 Movistar TV 上，第 143 频道。

在 CANTV、第 11 频道和第 602 频道（高清）上。

一颗国际卫星，运河 103。

一台 SimpleTV，Canal 119。

智利 VS 乌鲁古

在哪里以及如何观看： 智利国家队跳上圣卡洛斯·德·阿波金多体育场的球场，面对已经有资格参加世界杯的 “celeste”。在南部地区和查鲁阿，决斗将于 18:30 进行，并将在智利境内的Chilevisión和乌拉圭的VTV上播出

Chilevisión 在智利境内，您可以通过电视频道，平板电脑或手机完全免费观看。

如果你住在智利，你将能够观看 Chilevisión 频道，你将能够访问这些标志

VTR：Canal 21（圣地亚哥）/711

DirecTV：运河 151/1151

Movistar：第 121/811 频道

清除：55/555 频道

恩特尔：运河 66

世界：运河 15/515

GTD/telsur：运河 21/27

继续阅读