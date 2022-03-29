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星期二 29 三月 2022
奇諾

佩德罗·卡斯蒂略在拒绝空缺动议后说：“我呼吁所有人关闭此页面”

总统说，他尊重那些投票赞成罢免他的人的决定，

Newsroom Infobae

29 三月 2022
Peruvian President Pedro Castillo addresses congress as he faces an impeachment vote, in Lima, Peru March 28, 2022. Ernesto Arias/Peru's Congress of the Republic/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES
Peruvian President Pedro Castillo addresses congress as he faces an impeachment vote, in Lima, Peru March 28, 2022. Ernesto Arias/Peru's Congress of the Republic/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

本周一，在共和国国会待了将近8个小时之后，决定不撤出共和国总统佩德罗·卡斯蒂略。这就是为什么总统佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castillo）对国会拒绝针对他的空缺动议后 “智慧，责任和民主” 占上风这一事实表示欢迎。

“我欢迎智慧、责任和民主占据优先地位。我注意到投票反对空缺的议员，我尊重投票反对的议员的决定。秘鲁共和国总统佩德罗·卡斯蒂略写道：“我呼吁所有人关闭这一页，共同努力应对该国的巨大挑战。”

而且，正如记得的那样，全国代表以55票赞成、54票反对和19票弃权否决了试图罢免佩德罗·卡斯蒂略·特罗内斯的多党提案。

谁是空缺的幕后黑手？

该空缺动议由豪尔赫·蒙托亚（大众复兴）提出，并得到了来自人民复兴、人民力量、秘鲁索莫斯、Avanza Pais、Podemos Peru 和 Alianza para el Progreso 长凳的 50 名议员的签名。

这是佩德罗·卡斯蒂略第二次试图将佩德罗·卡斯蒂略免除共和国总统职务，因为自去年7月28日总统就任政府首脑以来，行政部门和立法机构之间一直存在摩擦。

2021年12月，在来自不同政治团体的29名议员的支持下，帕特里夏·奇里诺斯（Avanza Pais）宣布了第一个空缺动议。但是，他没有获得入场所需的52张选票。

佩德罗·卡斯蒂略出席大会时说了什么？

共和国总统佩德罗·卡斯蒂略·特罗内斯（Pedro Castillo Terrones）在辩护期间断言，针对他的空缺动议没有事实依据，该动议是基于 “有偏见的新闻报道”，没有提供证据证明犯罪。

“该动议主要是基于有偏见、矛盾和未经证实的新闻报道。没有证据证明存在任何违规行为。他说，这项动议是媒体审判如何成功地使空缺动议获得通过的最好例子。”

“在这个围栏中，我将重复我们的盖丘亚族祖先在执行一项艰巨任务之前所说的话：Huk umalla huk sunquilla 和 huk maquilla！一股力量，一颗心，一个方向！国会议员，我问你：投票支持民主，投票支持秘鲁，投票反对不稳定，” 秘鲁总统说。

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