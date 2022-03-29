佩德罗·卡斯蒂略在拒绝空缺动议后说：“我呼吁所有人关闭此页面”

Peruvian President Pedro Castillo addresses congress as he faces an impeachment vote, in Lima, Peru March 28, 2022. Ernesto Arias/Peru's Congress of the Republic/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

本周一，在共和国国会待了将近8个小时之后，决定不撤出共和国总统佩德罗·卡斯蒂略。这就是为什么总统佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castillo）对国会拒绝针对他的空缺动议后 “智慧，责任和民主” 占上风这一事实表示欢迎。

“我欢迎智慧、责任和民主占据优先地位。我注意到投票反对空缺的议员，我尊重投票反对的议员的决定。秘鲁共和国总统佩德罗·卡斯蒂略写道：“我呼吁所有人关闭这一页，共同努力应对该国的巨大挑战。”

而且，正如记得的那样，全国代表以55票赞成、54票反对和19票弃权否决了试图罢免佩德罗·卡斯蒂略·特罗内斯的多党提案。

谁是空缺的幕后黑手？

该空缺动议由豪尔赫·蒙托亚（大众复兴）提出，并得到了来自人民复兴、人民力量、秘鲁索莫斯、Avanza Pais、Podemos Peru 和 Alianza para el Progreso 长凳的 50 名议员的签名。

这是佩德罗·卡斯蒂略第二次试图将佩德罗·卡斯蒂略免除共和国总统职务，因为自去年7月28日总统就任政府首脑以来，行政部门和立法机构之间一直存在摩擦。

2021年12月，在来自不同政治团体的29名议员的支持下，帕特里夏·奇里诺斯（Avanza Pais）宣布了第一个空缺动议。但是，他没有获得入场所需的52张选票。

佩德罗·卡斯蒂略出席大会时说了什么？

共和国总统佩德罗·卡斯蒂略·特罗内斯（Pedro Castillo Terrones）在辩护期间断言，针对他的空缺动议没有事实依据，该动议是基于 “有偏见的新闻报道”，没有提供证据证明犯罪。

“该动议主要是基于有偏见、矛盾和未经证实的新闻报道。没有证据证明存在任何违规行为。他说，这项动议是媒体审判如何成功地使空缺动议获得通过的最好例子。”

“在这个围栏中，我将重复我们的盖丘亚族祖先在执行一项艰巨任务之前所说的话：Huk umalla huk sunquilla 和 huk maquilla！一股力量，一颗心，一个方向！国会议员，我问你：投票支持民主，投票支持秘鲁，投票反对不稳定，” 秘鲁总统说。

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