诺玛·亚罗在半周期期间受到假新闻的指导，并指责吉列尔莫·贝尔梅霍发起 “武装斗争”

他滑冰了！诺玛·亚罗（Norma Yarrow）在全体会议辩论期间在全体大会面前表达了自己的立场时非常挑衅针对佩德罗·卡斯蒂略的第二项空缺动议。这位议员毫不犹豫地引用了一个 “新闻报道”，却没有意识到自己犯了一个严重的错误。

在演讲中，这位议员毫不犹豫地给人一种印象，“新闻” 是，如果总统撤离，吉列尔莫·贝尔梅霍本应发动武装斗争。但是，没人告诉亚罗这是假新闻。

这位国会议员非常确定这个信息来源，他非常有活力地指出和攻击议员 吉列尔莫·贝尔梅霍鼓励这些行动。不幸的是，诺玛·亚罗（Norma Yarrow）没有很好地核实这些信息，并且犯了一个错误，这将留在政治历史上。

事实证明，这个虚假消息来自与报纸《La República》非常相似的页面，该页面在编辑部复制了类型，颜色甚至样式。

“来自秘鲁和全世界的假新闻。它讲述了模仿，” 该页面上的描述说，女议员允许自己被引导面对贝尔梅霍。

但是虚假信息说了什么？在这个通过Twitter传播其内容的页面上，该消息称，吉列尔莫·贝尔梅霍要求他的 “随行人员” 在国会外等候，以防他们来到卡斯蒂略，他们会去抗议。

“吉列尔莫·贝尔梅霍：“如果卡斯蒂略奶牛大会我们将恢复武装斗争。自由秘鲁国会议员要求他的 ML-19 游击队主持人留在国会之外，直到议会投票结束 #VancanciaYa”，这是虚假页面上读到的内容。

议员忽略的一个细节是，吉列尔莫·贝尔梅霍（Guillermo Bermejo）不再属于秘鲁自由党（Peru Libre）的行列，几个月前，他和其他议员创建了民主秘鲁。

吉列尔莫·贝尔梅霍在假新闻报道后做出回应

当吉列尔莫·贝尔梅霍得知自己实际上被称为 “革命者” 时，他利用自己的社交网络大声疾呼反对诺玛·亚罗的指控。

国会议员在几行中保证，这些都是操纵 “变得可惜”。

“没有什么比看到政变玩家引用假账户说如果他们撤出总统就呼吁进行武装斗争更有趣的了。我们的武器是理性、真理和陪伴我们的人。你们的法西斯主义者已经很可惜了，” 他在自己的Twitter帐户上写道。

到目前为止，这位女议员还没有出来为她在虚假信息的指导下所做的 “滑倒” 作证。

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