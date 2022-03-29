Néstor Villanueva 现场聆听涉及他和另一位舞者的音频

过后，内斯托·维拉纽瓦仍在暴风雨中与成人电影索非亚·卡维罗（SofíaCavero）的前女演员有关。cumbiambero在节目 Amor y Fuego 中进行了表演，以澄清他与舞伴没有保持友谊，并且他们在ampay当天通过共同的朋友见面。

自从照片曝光以来，他也拒绝与她保持亲密关系。另一方面，这位歌手始终明确表示，他的意图是恢复与 Florcita Polo 的婚姻，因此他不会深入研究这个话题。

当罗德里戈·冈萨雷斯（Rodrigo Gonzalez）和吉吉·米特雷（Gigi Mitre）要求他向现任妻子发消息道歉时，内斯特说，他将在四堵墙上与她交谈，试图解决他们之间的分歧，尤其是现在她已经公开指出她将申请离婚。

但是，Florcita和SofíaCavero的主题并不是他们在节目中唯一扮演的角色，因为根据Amor y F uego的首席信息官的说法，内斯托·维拉纽瓦将与舞者泰西保持密切的关系。

为了验证两者之间存在或存在的不仅仅是友谊，首先制作会向您发送双方本来可以进行的对话的屏幕截图。

cumbiambero起初否认与这位年轻女子有任何关系，这表明他不知道他们在说什么。因此，罗德里戈·冈萨雷斯（RodrigoGonzález）决定改变话题，因为他没有任何具体证据。

在内斯托· 维拉纽瓦（Néstor Villanueva）告别节目并即将离开威拉克斯·电视台（Willax Televisión）之后，制作的音频将引起该节目的轰动，因此他们毫不犹豫地再次带来了cumbiambero。

在此音频中，您可以听到弗洛西塔·波罗（Florcita Polo）的丈夫要求他的同伴降低电视的亮度，因为有些人不希望被电视记者捕获，这可能会透过窗户发光 。

听完这些材料后，cumbiambero只设法说他和很多人说话，这没什么错，而且他不记得有过那次谈话。“ 我不记得那次谈话了...我有明确的良心，我没做错任何事情 ，” 他说。

FLORCITA POLO 寻求离婚

在内斯托·维拉纽瓦（Néstor Villanueva）出演的 ampay 之后，弗洛西塔·波罗决定开始离婚程序，她在接受 En Boca de Todos 节目采访时宣布了这一点，她说她对孩子的父亲感到失望。

“ 实际上，我们有父母的阶段，我已经与内斯托分居了三个月，很快就完全离婚了，只有我们的孩子团结了我们。我已经开始离婚诉讼 了，” 他回答说。

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