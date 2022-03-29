Piso 21 的成员证实，经过漫长的过程，他将首次成为父亲：“每一次努力都有回报”

2022年，有几位哥伦比亚名人将作为父母首次亮相，其中包括卡米洛·埃切弗里（Camilo Echeverry）计算与 Indigo 以及成功的 Piso 21 小组成员之一会面的时间。

这是巴勃罗·梅希亚·贝穆德斯（PabloMejíaBermudez），他利用与女演员兼模特斯蒂芬妮娅·斯蒂格曼（Stephania Stegman）建立关系两周年的庆祝活动，告诉他的朋友和追随者，他们将第一次成为父母。

他们俩都通过Instagram视频发布了该信息，他们在视频中提到，尽管订婚时间很短，但大约一年前，他们还是决定接受体外受精治疗以怀孕。

后来，来自Piso 21的歌手和他的女友展示了整个过程的细节，这使他们有机会第一次成为父母，因为他们从第一天起就记录了所有内容。

“如果你想知道为什么所有这些注射剂以及为什么我们这么多去诊所，那是因为我们的怀孕不像我们所有人都习惯的那样。，那就是医生将我们转移给我们未来的宝宝的地方（...）现在是时候等15天再做一次测试了。” 巴勃罗·梅希亚（Pablo Mejía）在展示受精过程时解释说。

因此，斯蒂芬妮娅·斯蒂格曼（Stephania Stegman）接受了相应的妊娠试验，她对得知自己将成为母亲的反应不止一次哭泣。然后轮到这位年轻的音乐家听到这个消息了，他也激动地哭了。

此外，他们分享了准妈妈最近进行的一次超声波扫描，尽管他们没有确切透露自己怀孕了多长时间。

巴勃罗·梅希亚（Pablo Mejia）和他的女友对那些认为在这么短的时间内组建家庭不是一个好主意的人的批评并不陌生。但是，在这段视频中，他们也提出了问题，并清楚地说明了为什么他们在一起。

值得一提的是，正如斯蒂格曼（Stegman）指出的那样，在得知这位歌手影响了他靠近膝盖的popliteal动脉之后，他在紧急手术时也是 “X Factor” 的陪审团旁边，因此他的腿几乎被截肢了。