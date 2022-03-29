飞机和火车上的口罩法吸引了共和党人的需求

（彭博社）美国近二十个州提起诉讼，推翻联邦政府在公共交通工具上佩戴口罩的授权，指责拜登政府无视其在法庭上的失败，并对其在covid-19大流行期间的权力限制 “绝对不屑一顾”。

该诉讼于周二在佛罗里达州坦帕市联邦法院提起，辩称疾病控制与预防中心（CDC）主任罗谢尔·瓦伦斯基和卫生与公共服务部长泽维尔·贝塞拉无权强迫飞机乘客、火车和船只戴口罩。

主要由共和党人领导的州，包括佛罗里达州、阿拉巴马州和路易斯安那州，在投诉中说：“甚至像加利福尼亚这样的州也宣布结束掩盖任务。”“即便如此，疾病预防控制中心仍然无耻地保持其任务不变。”他们说，政府表现出 “相当程度的顽固态度”。

疾病预防控制中心拒绝对该诉讼发表评论。该规定已于3月18日到期，之后政府将其延长至4月18日。

该延期是在美国各州放宽限制之际，自从冠状病毒的奥米克龙变种引起的1月份高峰以来，病例数急剧下降。在过去的两年中，有近100万美国人死于covid，每天还有数百人继续死亡。

此案为佛罗里达州诉瓦伦斯基案，22-cv-00718，佛罗里达中区（坦帕）美国地方法院。

原注：

掩盖计划授权，火车向共和党各州提起诉讼 (2)

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