马诺洛·罗哈斯透露，安德烈斯·赫尔塔多还没有完成向莫妮克·帕尔多的捐赠 2000 美元：“他给了首字母缩写”

马诺洛·罗哈斯向安德烈斯·赫尔塔多保证，安德烈斯·赫尔塔多没有全额提供200万美元支持莫妮克·帕尔多（Monique Par do），她因为身体不好，秘鲁的艺术家参加了这次健康活动，她正在组织一次健康活动。

回想一下，在周六与安德烈斯（Andrés）的最后一期节目中，主持人回忆说，他向喜剧演员捐赠了2000美元。主持人说：“莫妮克，以防万一，我给了马诺洛·罗哈斯 2000 美元，她甚至还没有把我的演出徽标放回这里。”

但是，在接受当地媒体采访时，这位秘鲁演员指出，随着活动的临近，他只得到了这笔钱的初始款项，并要求电视节目主持人完成这笔款项。

“安德烈斯·赫尔塔多（AndrésHurtado）进行了合作，但那里却不见了，他没有给出任何初步答案，因此我们希望安德烈斯·赫尔塔多（AndrésHurtado）先生能够完成与他的嘴巴一样的事情。没有人强迫他说出这个数额，” 这位演员开始为报纸《La República》说。

他还承认安德烈斯·赫尔塔多（AndrésHurtado）是一位慈善人士，他打算帮助这位歌手，但他仍在等待剩余的钱，以免产生误会，因为最终莫妮克·帕尔多（Monique Par do）可能会认为他被抢劫了。

“这位绅士刚刚给了一个小小的首字母，我希望他能兑现或者给莫妮克或者来是因为我知道他很慷慨，但他没有这么说，因为这让我看起来很糟糕。他确实打算合作。他因放开一切而受到认可，我希望他能完成所说的金额，” 他补充说。

最后，他毫不犹豫地挑战了这位商人。“我要求你提供你自己说的那笔钱。然后莫妮克将质疑剩下的在哪里。不，他会认为我在从他那里偷东西。你被安德烈斯所爱，但他顺从。”

应当指出的是，该活动将于3月30日星期四在巴兰科举行，费尔南多·阿玛斯，梅尔科基塔，贝蒂娜·奥内托，米格利托·巴拉萨，埃内斯托·皮门特尔等喜剧演员，歌手和艺术家将出席。

安德烈斯·赫尔塔多给了马诺洛·罗哈斯钱给莫妮克·帕尔多。（照片：Instagram）

安德烈斯·赫尔塔多讲述了他与佩德罗会面的细节

安德烈斯·赫尔塔多（AndrésHurtad o）指出，佩德罗·卡斯蒂略在政府宫接待了他，讨论癌症儿童的健康状况。根据电视节目主持人的说法，总统无法接待孩子，因为他不希望在新的总统空缺辩论前夕将其用作政治攻击。

“（卡斯蒂略）他还没给我任命，因为从逻辑上讲，这个国家被空缺问题所感动；但是孩子们等不及了。更进一步，这是一个非常深刻的问题，这是一个癌症问题，因为这些孩子没有药物。所以我不得不等待所有这些牧师废话过去，这整个总统对所有这些人的事情，” 他说。

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