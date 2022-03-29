莉莉·泰勒兹保证，AMLO 没有给她的参议院：“我应该欠钱”

莉莉·泰列斯已成为安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统（AMLO）的最强反对者之一，尽管他曾是国家复兴运动（莫雷纳）的一员，以获得参议院席位。

现在来自国家行动党（PAN）的立法者在她的社交网络上回应了传播者费尔南达·塔皮亚（Fernanda Tapia），后者保证泰勒斯是 “多名提名主义者”” 参议员，这个词令她不高兴索诺拉的政客。

她保证，由于她从未正式加入莫雷纳，因此她作为 “外部候选人” 参加了竞选活动并赢得了公民的投票。他还说，洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）没有给他任何政治职位，相反，这甚至是他的职责。

“你好 @TapiaFernanda 我不是多项名式；我作为外部候选人竞选并赢得了投票，但没有隶属于 morena。洛佩斯·奥夫拉多尔总统邀请我参加参议院竞选，他什么也没给我，相反，我欠了钱。问候，” Tellez 写道。

（照片：Twitter）

用户质疑这一消息，并保证如果我没有得到联邦总统的支持，我就不会成为参议员。他们还重申，如果她寻求民选职位，他们不会投票给她。

“如果您确实赢了，请再次要求投票，至少现在他们将不再是我的，也不是我的家人以及几个朋友及其家人的投票”；“他们投票给您是因为他们投票给MORENA而不是您。你现在可以在PAN中看到它”；有人评论说：“在没人认识你之前，你通过洛佩斯·奥夫拉多尔效应赢了”。

这不是帕尼斯塔参议员分享的唯一信息。几个小时前，他庆祝亚历杭德拉·奎瓦斯（Alejandra Cuevas）获释，亚历杭德拉·奎瓦斯（Alejandra Cuevas）被指控参与谋杀总检察长办公室（FGR）负责人亚历杭德罗·格茨·马内罗的兄弟，他被指控犯有违规行为。

在第一条推文中，他呼吁将Gertz Manero撤职，因为他出于个人目的使用联邦机构，因此他的离职对墨西哥来说是一种正义。

“迟到但终于来自 SCJN 为 #AlejandraCuevas 和 #LauraMorán 伸张了正义。我现在希望墨西哥能尽快伸张正义，亚历杭德罗·格茨将立即被免职。泰勒斯说，机构旨在为公众服务，而不是出于个人目的或报复。”

Lilly Tellez 回忆起针对格茨·马内罗寻求弹劾审判的投诉（照片：Twitter）

随后，他回顾了他向众议院提出的申诉，要求对总检察长进行弹劾审判，该申诉必须得到事先审查小组委员会的批准，该小组委员会是上周设立的，并敦促优先考虑他的请求。

“差不多两周前，众议院事先审查小组委员会成立，该机构负责分析弹劾请求。我希望他们能尽快裁定我对格茨检察官的投诉，因为他必须被免职并取消资格，“立法者重申。

离开莫雷纳将近两年后，PAN国家领导人马尔科·科尔特斯欢迎泰勒斯，并庆祝他加入阿尔比亚祖尔党。他说：“我认可你的工作，你对我们理想的承诺，我知道我们将继续共同捍卫墨西哥。”他补充说，他与索诺拉州的参议员有很多巧合，因此他认为这将是对莫雷诺斯塔政府的强烈反对。

就她而言，这位新任panista向这位国家领导人表示感谢，并保证她已准备好履行职责。他还回忆起其创始人之一曼努埃尔·戈麦斯·莫林（ManuelGómezMorín），并表示，像他一样，他想 “感动灵魂” 并为男人和女人的尊严而战。

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