Lévy vs Dugin：法国哲学家在不容错过的辩论中指责普京的知识导师是反犹太主义者和种族主义者

近半个世纪以来，哲学家 伯纳德·亨利·莱维（Bernard-Henri Lévy）一直是法国最知名的公共知识分子之一。 他是当代最著名、最具挑衅性和最受尊敬的哲学家。最近，他在乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基周日报（Journal du Dimanche）上赞扬了乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基：“他的幽默，即使下雨了导弹，也不会离开他”。

泽伦斯基提醒哲学家认识的其他自由战士，他们 “学会了在不爱战争的情况下发动战争”。“这个人已经成为普京的噩梦。如果我们向他发送急需的武器、飞机和防御系统，他就能成为最终杀死他的人，” 他补充说。

就他而言， 亚历山大·杜金（Aleksandr Dugin）是一位知识分子，已成为 知识分子 的重要影响力之一 弗拉基米尔·普京 大卫·冯·德雷勒在《华盛顿邮报》的专栏文章中描述说：“后苏联时期的亲密学者众所周知，杜金对俄罗斯领导人的智力影响是众所周知的，他有时将60岁的杜金称为 “普京的大脑”。他的作品也为欧洲 “新右翼” 和美国另类右翼人士所熟悉，杜金近三十年来一直是其中的佼佼者。”

在过去的20年中，他创造了俄罗斯国家元首巩固权力所必需的故事。他撰写并于1997年出版的一本名为《地缘政治的基础：俄罗斯的地缘政治未来》的书指出：“俄罗斯行为者应该在美国境内助长种族、宗教和派别分裂，同时促进该国的孤立主义派系。在英国，心理行动工作的重点应该是加剧与欧洲大陆的历史分歧以及苏格兰、威尔士和爱尔兰的分离主义运动。与此同时，西欧应该被石油、天然气和食品等自然资源的吸引力吸引到俄罗斯。北约将从内部崩溃。”

但是三年前他已经面对了完全不同的观点。

应保持欧洲人文主义精神的最负盛名的知识组织之一 Nexus Institut e 的邀请，它于2019年10月举行了一次公开研讨会，庆祝成立25周年，该研讨会以知识对决开幕 两位哲学家伯纳德·亨利·莱维和亚历山大·杜金之间。

亚历山大·杜金是一位知识分子，已成为弗拉基米尔·普京的伟大影响力之一

杜金辩论开始了：“我认为西方霸权、美国统治或全球自由主义即将结束。我想问他为什么继续捍卫这个日益公开的虚无主义制度，为什么他要为这种颓废、衰落的现代性而战，以及为什么他投入所有智力来捍卫它。”

法国人回答说：“我为政治现代性而战，因为这意味着民主，自由，男女平等，世俗主义等。”“尽管政治现代性可能处于危机之中，但我拒绝接受其不可逆转的衰落甚至消失的想法。我之所以拒绝它，是因为 我坚信自由民主的生存对全世界来说都是一种优势 。”

Lévy 告诉他，他们在大多数问题上的想法都相反。“但我认识到它的重要性，至少在俄罗斯舞台上是如此。这就是为什么我仔细地读了你。对我来说 ，今天虚无主义的缩影就是你。还有你的朋友们还有欧亚潮流。还有充满你书本的病态气氛。以及它如何将人权、个人自由、奇异性的概念 融入一些庞大的社区、伟大的宗教、神圣的起源。”

杜金回答@@ 说：“我质疑自由的主体是个人。”“例如，在我们的俄罗斯传统中，自由的主体或人的主体不是个人的，而是集体的。那是在沙皇时代，那是由教会定义的，然后是共产主义。但是集体认同在我们的文化中一直占主导地位。（...）我只是质疑，解释民主的唯一方法就像少数派对多数人的统治一样，解释自由的唯一方法是个人自由，解释人权的唯一方法是投射现代的、西方的、个人主义的版本来解释他人意味着什么文化”。

但莱维与此相矛盾 ：“我和俄罗斯有足够的朋友，知道你刚才所说的关于主观性在俄罗斯传统中的地位的说法是不正确的 。你还有赫尔岑、普希金、屠格涅夫的传统，萨查罗夫的一部分，这是反对苏联极权主义的持不同政见者的全部光荣传统，他们以个性、主体权利和人权的名义发动了这场斗争。现在，什么是民主？它是多数派的政府，也是少数派的政府。这是一个非常复杂的架构，随着时间的推移而演变，它丰富了自己，民主与各种专制主义（包括普京今天在俄罗斯）之间的区别。”

伯纳德-亨利·莱维一直是法国最知名的公共知识分子之一

他补充说：“在我们的记忆中，我们对虚无主义有最好的定义。 是俄罗斯，在伟大的卫国战争期间有2400万人死亡。是被纳粹主义占领的欧洲。正是犹太人，我的人民，几乎被灭绝了，被 有史以来最糟糕的虚无主义者一无所有。是的，虚无主义有一个真正的定义，那就是：那些犯下这些罪行的人。这些人，这些纳粹分子，不是从天上来的 。他们来自理论家。作者：卡尔·施密特。斯宾格勒的。作者：张伯伦管家。作者：卡尔·豪斯霍夫。很抱歉看到你喜欢的所有人，引用他们的话作为灵感 。因此，对我来说，当我说你是虚无主义者时，当我说普京是虚无主义者时，当我说莫斯科存在一种病态的虚无主义气氛时（顺便说一句，这造成了一些真正的死亡： 安娜·波利特科夫斯卡娅、鲍里斯·涅姆佐夫 和其他许多人在莫斯科还是在伦敦），我说得很认真。我想说的是，不幸的是，对于当今这个伟大的俄罗斯文明来说， 存在着一种虚无主义的坏风，这是纳粹和法西斯主义的意义，正在伟大的俄罗斯吹来。”

就杜金而言，他说，苏联人民进行这场爱国战争是为了制止欧洲、俄罗斯的法西斯主义，并拯救所有在这种情况下受苦的人。“我强烈谴责各种种族主义。我不支持那个。但种族主义是基于各民族等级制度的盎格鲁撒克逊自由主义建构。我认为这是犯罪。我认为，现在，全球主义重复了同样的罪行，因为全球主义者、自由主义者，像你和支持你的思想的人，现在试图肯定为普遍价值观的东西，只是现代、西方的、自由的价值观。这是一种新的种族主义；文化、文明的种族主义。那些赞成西方价值观的人是好人。所有挑战者都是民粹主义者，被归类为法西斯主义。”

莱维反驳说：“当你说相信普遍价值观是极权主义的一种新形式时，我很抱歉，但这是非常短视的。”“你们的文明，我崇敬和尊重的俄罗斯文明，例如通过亚历山大·索尔仁尼琴（Aleksandr Solzhenitsyn）发明了反对极权主义斗争的思想。同样，欧洲也发明了一些东西，这是全人类的收益。例如，男女权利平等。例如，身体不受酷刑、不被锁链或奴役的权利。这项权利是普遍的。这个想法不是要把模式强加给他人。它就是要把它所发明的对人类其他人的好处带入每一个文明。在欧洲，这些产品之一是人权、自由、个人尊严等的文明。这值得普及。除非有人是种族主义者，否则必须将其视为对全人类有利可图的做法。现在 ，杜金先生，你是种族主义者吗？我很高兴听到你假装自己不喜欢种族主义。但我不太确定你是真诚的。”

“几天前，我读了他的一本名为《保守革命》的书。第 256 页。在这个页面上，你谈论的是 雅利安人和犹太人之间的形而上学竞争和战争。你说这是一个挑战，这是一场辩论，不仅是本世纪的辩论，而且是所有时代的辩论。因此，你显然是反犹太主义者 ，” 他指责他。

Dugin 为自己辩护。”我在以色列、以色列的传统主义圈子里有很多朋友分享我的观点。他们是相信上帝的犹太人。与你不同，你将自己定义为一个不相信犹太神的犹太人。对我的朋友来说，这绝对是反犹太主义的，因为犹太人是上帝的子民，这就是本质。因此，没有上帝，犹太人将失去他们的本质、宗教使命和在历史上的地位。”

“杜金对俄罗斯领导人的智力影响是学者们所熟知的”

“关于犹太教，你必须查看你的信息。比这要复杂一点，” Lévy 与他矛盾。“当然，成为犹太人就是要与上帝建立关系。但这是一种基于研究而不是信仰的关系。顺便说一句，这就是犹太教和基督教之间的主要区别。当我读到你的时候，我害怕的是，当我读到你和所有本应激励普京的欧亚潮流的作者时，我发现我发现的如此病态、如此死亡的气味和虚无主义的东西，就是我把这些文明视为障碍。你说你尊重伊斯兰教，尊重日本文明，尊重土耳其文明，也许还有犹太人。但是有两个条件：每个人都保持原位，并且它们之间的沟通尽可能少。（...） 当你今天看弗拉基米尔·普京时，当你看他去欧洲时，去美国，去人权等时他说的话时。当他去乌克兰时，在克里米亚袭击乌克兰时，这是一场战争言论。 因此，战争哲学，一种将文明视为相互交战的整体集团的哲学，自然会导致战争实践，弗拉基米尔·普京今天就是这样实施的。”

“你经常来美国吗？”，问杜金，他回答说：“有时，但现在我受到制裁”。

“我希望他能被允许回来；他会发现，在美国的大学里，没有什么比这些异性研究系更活跃的了。美国有许多缺陷，许多问题，但是在很长一段时间内，但今天比以往任何时候都更加关注美国今天的好处之一就是对他人的关注。当然，这种对他人的关注也可能有阴暗面，有时这是一种顽固的政治正确性。” 我问他：您如何看待贵国对克里米亚的侵略？你如何看待贵国的准军事人员或士兵对乌克兰东部的侵略？”

“从历史上看 ，俄罗斯通过侵略邻国创造了乌克兰。最后一部作品是斯大林添加 的，来自以前属于奥匈帝国的国家：伦伯格或洛夫。因此，乌克兰是苏联解体后出现的复合实体。还有建立乌克兰身份的可能性；他有机会建立自己的国家结构，尊重生活在乌克兰东部和西乌克兰的人民，并找到平衡点。我们应该用克里米亚解放东乌克兰，我们也应该提议重建乌克兰，一个独立的乌克兰，作为我们和欧洲之间的桥梁，在尊重双方身份的基础上。 那是错误的，我们只拿了克里米亚和顿巴斯。我们应该恢复和重建整个乌克兰。”

“ 我看到的是纯粹和疯狂的侵略和违反国际法的行为，我看到有人企图改写和修改历史， 顺便说一句，如果我理解正确的话，你今天正在追求这种企图。当你说乌克兰是一个新国家时，这就是我所听到的：你怎么能这么说？ 乌克兰存在于俄罗斯之前 ，” 莱维质疑。“乌克兰是一个古老的国家，比俄罗斯还要古老。”

“是俄罗斯，” 杜金打架。

他是法国最著名、最具挑衅性和最受尊敬的当代哲学家

“ 如果你愿意，你可以像特朗普一样选择你的 '另类真相'。但不幸的是，事实已经存在。乌克兰是一个古老的国家。克里米亚也是如此。 克里米亚之所以被俄罗斯引导，只是因为殖民进程较晚。无论如何...杜金先生，关于这些问题的讨论是无休止的，以至于我们能做的最好的事情就是尊重国际法，无论多么不完善，这些法律可以防止我们陷入另一场灾难，例如使你们的人民 丧生 2400 万人，勇敢的士兵的灾难还有被希特勒摧毁的平民，这使欧洲付出了巨大的破坏。（...）普京在克里米亚的所作所为违背了我们子孙的利益 。”

“在这种情况下，我认为我们不能只指责普京。这是错误的图片。普京试图维护俄罗斯的声音，” 这位俄罗斯哲学家说。

“ 在欧洲，你找不到一个极右翼的新法西斯主义政党，它至少没有得到俄罗斯的祝福，充其量也不是由俄罗斯资助的。在欧洲找不到俄罗斯不鼓励的危机 。我们无法计算2014年和2015年俄罗斯飞机侵犯波兰、立陶宛甚至法国领空的次数。”

在辩论了其他几点之后，莱维总结说：“ 世界各地的自由主义价值观和非自由主义价值观之间存在着巨大的斗争。 这场斗争也在我们各国中展开。你在俄罗斯有一些自由主义者，我们在欧洲有一些反自由主义者。可以肯定的是，自由主义面临着与1930年代或20世纪初一样的信誉危机。但是在这场战斗中，杜金先生，我今天确认，我们将站在路障的对面。因为对我来说， 新闻自由不是极权主义 。尊重自由思想和自由不是另一种极权主义。不能像你在会议开始时所做的那样，将世俗主义、妇女的权利与法西斯主义和共产主义置于同等水平。今天确实存在着不同文明之间的冲突。但不是你在书中提到的那个，在北方和东方、西方和南方之间以及所有这些； 在地球上，信仰人权、自由、不遭受酷刑和殉难的权利的人与那些信奉人权、自由、不遭受酷刑和殉难的权利的人之间存在着冲突满足于反自由主义以及威权主义和奴隶制的死灰复燃。这就是你和我之间的区别 。对不起，我今天再次确认了这一点。”

继续阅读：