莱昂·克劳兹（León Krauze）抨击 AMLO 批评艺术家：“他认为自己会通过分裂获胜”

音乐家、演员和其他艺术家是最近一段病毒视频的一部分，该视频引起了人们对他们发布的反对他们保证，在墨西哥东南部建造玛雅火车，这意味着一场环境悲剧。

录音包括墨西哥观众中非常重要的角色，例如演员欧金尼奥·德贝兹；Café Tacvba的歌手鲁本·阿尔巴兰；歌手纳塔利娅·拉富尔卡德；演员凯特·德尔·卡斯蒂略和奥马尔·查帕罗；最后是动物权利捍卫者阿图罗·伊斯拉斯。

墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AndrésManuelLópezObrador）没多久就对此事发表评论，称他们是被卖掉的艺术家，据称他们因出现在社会组织的短片中而获得收入。

在该国首都国家宫举行的一次上午会议上，联邦行政长官认为 这些人是伪环保主义者、保守派和反政府人士。

AMLO 称名人为 “伪环保主义者”（照片：Cuartoscuro）

这引起了更多的人物，不仅是艺术家，还有记者，专栏作家，分析师等，加入了捍卫朋友的行列，并与多斯博卡斯炼油厂和费利佩 ·安吉利斯国际机场一起抵抗总统的旗舰作品之一所谓的玛雅火车。

记者莱昂·克劳兹（León Krauze）就是这种情况，事实证明，他是安德烈斯·曼努埃尔（AndrésManuel）政府和他在国家宫殿内的办公室进行的第四次转型的最热烈批评者之一。

在最近为 El Univ ersal撰写的专栏文章中，他认为，要求停止对他担任国家元首的这种攻击的请求 “表明他的政府有害动态”。

据记者称，在AMLO犯下的虐待行为中，无视那些要求他的人的轨迹，例如鲁本·阿尔巴兰（RubénAlbarrán）和奥菲莉亚·麦地那（Ofelia Medina），他特别认为他们是环境的捍卫者和需要他们的人民的斗士。

记者莱昂·克劳兹（León Krauze）大声疾呼支持袭击玛雅火车的艺术家（照片：Instagram/LeonKrauze）

克劳兹说，这可能会剥夺批评家的声誉，从而暴露亲第四季度的政客、舆论，甚至社交网络和 “其他两极分化的工具”。

他说，以上所有内容都可能是 “毒化了公众讨论” 的制度的一部分，在这种制度中，总统将对政府的每句话或要求都视为一场禁止对话、细微差别或让步的战争。

这位记者指出，举个例子，只要看到AMLO批评或攻击的人物名单就足够了，这些角色因其关于第四季度的言论而受到AMLO的批评或攻击，从政治家和外国总统到活动家，女权主义者，商人，癌症儿童的父母等等。

Fonatur 展示了玛雅火车的最终完成，玛雅火车是安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AMLO）政府的大型项目之一（照片：Twitter/ @TrenMayaMX）

出于这个原因，Univision 主持人说，很明显，洛佩斯·奥夫拉多尔的战略是 “作为选举政治工具” 两极分化，并补充说：“他相信，无论他所治理的社会付出多少代价，分裂都将赢得胜利。”

最后，他补充说，尽管总统说了什么，但这样的对话者是有价值和必要的，尤其是在谈论他们的重要职业或工作时或者想忽略它们。

到目前为止，一些艺术家已经重新审视了安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多的评论，例如盖尔·加西亚和演员欧金尼奥·德贝兹 ，他说：“他没有收到黄色信封”，指的是总统兄弟的丑闻。

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