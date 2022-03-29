肯尼亚洛佩斯·拉巴丹去了 AIFA 并指出了自己的缺点：“缺乏计划”

在墨西哥州圣卢西亚空军基地的费利佩·安吉利斯国际机场（AIFA）落成典礼当天，宣布包括政客在内的一千多名客人参加了机场的场地。

在这方面，参议员凯尼亚·洛佩斯·拉巴丹（Kenia LópezRabadán）通过社交媒体报道说，她拒绝了邀请，但答应自己站起来调查和观察建筑物周围的一切。

根据拉巴丹最近在社交网络 Twitter 上的出版物，那是在2022年3月28日，拉巴丹出现在AIFA的设施中，他对此做了一些记录。

据这位参议员说，她与国防秘书处的工作人员进行了大约五个小时的对话，他们在对话中除其他外解释说，到目前为止，已经为AIFA的建设投资了745亿美元，还有40亿美元要行使。

（照片：Twitter/ @kenialopezr）

除了这些数字之外，洛佩斯·拉巴丹（LópezRabadán）还增加了取消Texcoco的新墨西哥国际机场的费用，该机场的总收入将超过4000亿比索。

“用于建造Texcoco的债券尚未支付906.3亿比索，这笔债券必须在未来20年内支付。这是SHCP 必须紧急解决的问题，因为否则，他们将继续丢掉墨西哥人的钱，“他在话题中补充说。

然后，他保证，实际上，塞德纳（Sedena）进行的改建和建设没有任何缺陷，因为这相当缺乏规划，连通性，乘客和航空公司，目的是将圣卢西亚确立为新的出入目的地。

照片：INAH

根据国家行动党（PAN）参议员获得的第一手报告，目标是达到500万乘客的收支平衡点，她写道，“在短期内是不可能的”。

他还报告说，这取决于著名的控制塔经历了几次争议，包括它正在沉没或是chueca，但被共和国总统否认。

他说，凯尼亚·洛佩斯·拉巴丹（Kenia LópezRabadán）解释说，墨西哥领空导航服务的飞行控制员拥有一流的设备，“但没有什么用处的空中交通”。

最后，他向AIFA经理保证，他向AIFA经理们总共提出了20个具体问题，他希望这些问题能很快得到回答，“以便能够将这项工作告知墨西哥人民”。

Kenia López Rabadan（照片：Cuartoscuro）

最近，这位参议员报告了有关她访问AIFA的所有信息，并通过她的社交网络批评了专门用于建造 AMLO的 “新奇想” 的预算，到达该计划的交通费用以及使用分配给它的资源可以做些什么。

后来，他从AIFA的一条道路上指出，仍然有人在工作，因为他展示了一些工人清除泥土和石头的照片。

最后，PAN参议员指出，AIFA缺乏对国际航班的适当认可，因为周二仅记录了飞往瓜达拉哈拉，蒙特雷，蒂华纳，坎昆和梅里达的航班。

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