国会外抗议活动后，记者遭到激进组织的袭击

对新闻界的攻击仍在继续。3月28日星期一，来自拉丁裔（第2频道）的一名记者遭到一名陌生人的袭击，该陌生人是抗议活动的一部分佩德罗·卡斯蒂略。

这个穿着黑色 T 恤和帽子的家伙手里拿着一面黄旗，然后用拿着这面旗帜的棍子击中记者头部。

尽管一些同事向警方指出了袭击记者的是谁，但核进党却无视并放开了他，甚至设置了阻碍新闻界前进的障碍。

值得一提的是，这位拉丁裔记者正在共和国国会外报道抗议活动，而对国家元首的谴责动议正在辩论中。

新闻工作者以最正常的方式行走，即使在N运河上的图像中，您也可以看到他几乎没有接近它们或只是看着它们，尽管如此，该人还是意外地袭击了他。

值得一提的是，这不是这些激进团体在各种抗议活动中第一次袭击记者。人们曾多次记录到这些团体是如何虐待新闻工作者的。

另一次，抗议者开始投掷硬币和香蕉皮，因此执法部队不得不为那些支持和反对该动议的人设立警戒线。

佩德罗·卡斯蒂略的10个短语

-“我永远都不会为合法性做一个干净的选择，我将继续竭尽全力巩固制度性”。

-“在这几个月中，我与我的员工会面，我感受到了他们的喜爱和认可。我还听到了对我的管理层的非常严厉的抱怨和批评，我谦卑地倾听和接受这些抱怨和批评。”

-“晋升的空缺是由于永久丧失道德能力的原因。每个人都知道，它不包含有效支持它的单个元素，因为它是新闻界某个版本的汇编。”

-“我问，我怎么可能打算对第三方的行为进行指控和惩罚？好像宝拉犯规了，艾琳娜受到了惩罚。”

-“此外，引起广泛关注的一个事实是，该议案的起草主要是考虑到有偏见，矛盾和未经证实的新闻报道。”

-“这项动议是媒体审判如何设法使空缺动议获得通过的最好例子。”

-“秘鲁人民，让我们共同努力打击祖国的真正敌人，腐败，贫困，歧视，不平等，公民不安全，暴力侵害妇女行为只是其中的一部分。”

-“今天下午我将受到你的审判，与我的批评者所宣布的相反，我亲自行使了自己的防御能力，因为我所揭露的真相得到了加强。”

-“拒绝这项空缺动议并不意味着不会对这些问题进行进一步调查。恰恰相反。我们准备继续与相关调查和机构合作。”

-“国会议员，我请你投票支持民主，投票支持秘鲁，投票反对不稳定。”

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