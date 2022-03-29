土著人民呼吁军队结束普图马约莱吉扎莫港的 “误报”

15-12-2019 Colombia.- Colombia abre la puerta a la entrega voluntaria de criminales del Clan del Golfo. El Gobierno de Colombia ha presentado este sábado la Ruta de la Legalidad, un plan para la entrega voluntaria de miembros de grupos armados ilegales dirigido principalmente al Clan del Golfo, cuyo líder, alias 'Otoniel', fue detenido hace una semana. POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA JEP

哥伦比亚亚马孙土著人民全国组织（OPIAC）呼吁国民军以 “误报” 的形式杀害平民。这些声明是在国防部确认在普图马约的Puerto Leguizamo市解散了11名被指控的哥伦比亚革命武装力量持不同政见者成员并逮捕了另外四名成员之后发表的。

事实已于3月28日提出，并得到了国防部长迭戈·莫拉诺的证实。这位官员在推特上写道：“由于公共部队继续对哥伦比亚革命武装力量持不同政见者采取进攻行动，我们消灭了9名罪犯，这个数字后来上升到11人，并在普图马约的Puerto Leguizamo又抓获了4名罪犯。”

国民军方面则保证，在被抓获的四名据称成员中，有一名处于怀孕状态的妇女被转移到医疗中心。而国家总检察长办公室正在对四名囚犯进行司法诉讼。

虽然这是当局的正式来文，但该办公室认为，所提供的信息 “与实际情况不符”。

在该组织提交的文件中，他们引用了媒体安德烈斯·普伦萨（AndrésP rensa）的话，他们在采访中采访了死者的亲属：“他们表示，陆军到达了该村庄，该地区的一些居民在足球旁边的公共摊位里举行集市邻居使用的字段。投诉书写道，这项活动是为了筹集资金以满足同一个村庄的需求。

他们还表示，遇害者中有土著当局和基特沃瓦人的州长巴勃罗·潘杜罗·科昆奇。他们补充说：“可以看出，在安全部队非法行为的受害者中，还有父母是活跃的土著州长。”

为此，哥伦比亚亚马孙土著人民全国组织人权协调会向不同的国家和国际实体提出了一份请求清单。

国民军要求立即停止 “以误报该市平民的方式杀人”，特别是针对土著居民及其当局的杀人。同时，他要求国防部撤回上周一的声明，并 “澄清遇难者不是游击队员，而是平民”。

关于莫拉诺的指控，土著人民呼吁总检察长办公室对包括国防部长在内的所有参与事件的官员展开纪律调查。

另一方面，OPIAC 要求总检察长办公室调查 “国民军大屠杀发生的真实情况”。反过来，他呼吁技术调查团（CTI）“保证客观调查和权利的保障”，该组织写道。不允许保管链受到保护，也不允许安全部队改变现场。”

最后，他请求国际机构和人权组织提供帮助，将受到质疑的事件列入谴责哥伦比亚局势的报告中。嗯。他们还呼吁 “向国家机构发出调查事实的请求”，从而找到责任人。

应该记得，和平特别司法管辖区（JEP）统计了截至201 6年的冲突期间发生的6402多起误报案件。

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