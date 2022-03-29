INAI 将调查 FMF 是否有球迷身份证进入体育场

在克雷塔罗的Corregidora体育场发生的悲剧导致墨西哥足球联合会（FMF）为寻求球迷安全而推动的变革的实施。最重要的事情之一是使用粉丝ID。

该登记册使用与会者提供的个人数据，他们的照片和门票，以及使用面部识别和生物识别数据，这些数据一直受到批评，因为每个人都可以轻松提取信息。

出于这个原因，美国国家透明度、信息获取和个人数据保护研究所（INAI）于3月22日提醒FMF并敦促它根据 “关于保护个人持有的个人数据的联邦法” (LFPDPPP) 的规定执行一项安全协议.

但是，联邦忽略了联邦机构，也没有向联邦机构报告，因此它依职权对Fan ID的实施进行了调查，该调查自去年1月以来一直提出。

自 3 月 22 日以来，IANAI 提醒 FMF 注意粉丝身份证的危险（照片：INAI）

INAI 专员@@ 弗朗西斯科·哈维尔·阿库尼亚（Francisco JavierAcuña）表示，他了解使用此赛前注册表的情况，但指出它们很容易违反安全协议。此外，他说，他有一些要求，例如面部识别，这些要求没有最佳参数来保护风扇的安全。

“关键是，联邦从来没有来过 INAI 来揭露这种情况，它从来没有告诉我们 '嘿，我们要实施这一点，我们该怎么办？告诉我们，帮帮我们，没什么。如此多的期望，如此多的担忧，这件事的重要性开始增加。然后，不幸的是，联合会还表示，他们将申请面部识别来入场，也适用于未成年人。有了这么多这样的声明，INAI发起了一项当然调查，目前正在进行中。” 这位官员在接受ESPN采访时说。

Acuña对面部识别非常敏锐，并警告说：“除了寻求获得面部识别的人之外，它们还允许许多其他用途。”他还回忆说，这种获取生物识别数据的方法被禁止 “应用于第三方，即使他们对将会发生什么情况有所了解”。

后来，他称这一要求 “危险”，并断言它不能用于群众活动参与者的任何注册。

联邦寻求更大的安全措施，以避免像科雷吉多拉体育场那样的悲剧（照片：EFE/SebastiánLaureano Miranda）

“对于仅限于头条新闻的问题，面部识别仍然是对打开前门的发现的探索。他说，面部识别是一个可以被评论为危险的领域，而不是出于任何类型的原因，可以无缘无故或无缘无故地应用于成千上万的潜在参与者。”

最后，他将这一要求归类为 “合理”，因为还有其他要求，例如安全拱门，座位登记和使用摄像头，但他回顾说，最后那些参与争执的人必须宣布他们以什么身份参加了争执。

到目前为止，墨西哥足球联合会尚未在这方面定位，但哈维尔·阿库尼亚本人表示，他与Liga Mx的当局一起要求与INAI会面以讨论这个问题。

他说：“这不会花很长时间，因为很明显，墨西哥联邦、联赛、俱乐部都想见面，他们一直在向我们发送信息，这是一件好事，因为这样我们最终可以帮助他们把事情做好。”

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