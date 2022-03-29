在其《国防战略》报告中，美国将中国确定为其 “最重要的战略竞争对手”

美国总统乔· 拜登（Joe Biden）的政府周一提出了一项5.79万亿美元的预算法案，其中国防开支的增加与乌克兰战争同时发生，乌克兰希望通过对公司和最富有的人提高税收来筹集资金。

在长达277页的提案中，白宫呼吁国会批准从明年10月开始的2023财年的预算为5.79万亿美元，高于2022年的58.5 亿美元。

总体而言，美国政府希望拨款 8,130亿美元用于国防，比2022财年增长4％，其中310亿美元将用于新支出。

美国总统拜登（路透社/亨利·尼科尔斯）

为了乌克兰战争和加强北约的东侧，拜登政府寻求拨款69亿美元，以 “对抗” 俄罗斯入侵乌克兰领土。

拜登在一份声明中呼吁继续支出，以 “在美国支持基辅的经济、人道主义和安全需求的情况下”，“应对俄罗斯总统弗拉基米尔·普京对乌克兰的侵略”。

在随后的新闻发布会上，总统强调，国防开支的增加是由于来自中国和俄罗斯等国家的竞争，“世界已经改变”，这将需要投资以抵御网络攻击和包括高超音速在内的太空新能力导弹。

拜登说：“这将是我们在国家安全方面最大的投资之一。”

美国国防部的 “第二名” 凯瑟琳·希克斯（Kathleen Hicks）深入研究了这一点，指出中国是美国的主要战略竞争对手，并因其 “无端入侵” 和 “恶毒战术” 而将俄罗斯称为 “对世界秩序的严重威胁”。

保加利亚国防部长劳埃德·奥斯汀（路透社）

希克斯在新闻发布会上指出，美国的战略将基于 “威慑”，中国是其 “最重要的战略竞争对手”。

他说：“中华人民共和国具有挑战国际体系及其内部利益的军事、经济和技术潜力，” 他补充说，其他 “持续威胁” 是朝鲜、伊朗和 “暴力极端主义组织”。

“保卫祖国；让位于中国构成的日益严重的多领域威胁；遏制战略攻击；遏制侵略，同时在必要时准备在冲突中获胜；优先考虑中国在印度-太平洋地区的挑战；俄罗斯在欧洲的挑战以及建立有弹性的联合部队和防御生态系统，” 他详细介绍了美国的优先事项。

“同样，我们的预算请求所做的投资将支持美国欧洲司令部，并加深我们对北约的坚定承诺。他强调说，我们将优化联合部队的反应能力，通过乌克兰安全援助倡议向基辅提供援助，并加强合作计划。”

一架载有士兵的美国陆军飞机抵达波兰热舒夫-贾西翁卡机场（路透社/Kuba Stezycki）

希克斯还解释说，该预算 “为维和部提供了维持和加强联合部队的资源”，以及 “今天部署可信的部队进行战斗”，同时为 “应对未来的威胁” 做好准备。

（来自 EFE 和 EuropaPress 的信息）

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