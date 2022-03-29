如何激活 WhatsApp 的秘密相机

06/06/2018 Logo de WhatsApp POLITICA INTERNACIONAL Silas Stein/dpa

WhatsApp 有一个选项，可让您激活 “秘密相机”。它是一种工具，用于创建此服务的快捷方式，以拍摄照片并将其直接上传到各州或在聊天中共享。应该注意的是，此替代方法仅适用于Android。

如何激活隐藏的相机

有两个选项可供选择。其中之一需要在主屏幕上的任何空闲空间上按几秒钟，直到术语 “小部件” 出现在底部空白处。

当你点击主屏幕墙纸时，会出现小部件

在那里按下它，将出现一个应用程序列表，包括 WhatsApp。你必须进入那里，你会看到相机图标。必须选择此选项并创建此工具的快捷方式。

相机选项作为快捷方式添加

另一种选择是按住WhatsApp图标，直到出现 “小部件” 一词，然后选择相机以实现上述操作。

如果找不到此选项会怎样？一种可能性是该应用程序没有更新版本。要访问此服务的最新版本，您必须转到Google Play，搜索WhatsApp，然后单击显示 “更新” 的按钮。如果没有出现此按钮，并且您只能看到 “打开” 选项，则表示已安装最新版本的平台。

WhatsApp 将在三月底停止在某些手机上运行

到 3月底，运行 iOS 9 或更早版本、Android 4.04 或更早版本以及 KaiOS 2.4 之前版本的手机将会不再与 WhatsApp 兼容。这是由于消息传递服务每年都会进行系统更新。

“像其他科技公司一样，我们每年都会确定哪些设备和软件最过时，用户数量最少，无法决定我们停止支持什么。这些设备也可能没有最新的安全更新或运行WhatsApp所需的功能，” 该服务的官方博客解释说。

变更总是从一月开始，到三月底结束。你怎么知道你的手机有什么操作系统？对于 iPhone，请转到 “设置/常规”，然后按 “信息”。这是您计算机上安装的软件版本的样子。

对于Android，您必须转到 “设置” 或 “设置”，然后点击 “关于手机” 的位置，然后选择 “软件信息”。总的来说，这是路线，尽管根据手机的型号和品牌可能会有所不同。

另一方面，WhatsApp 会在用户的操作系统不再兼容时提前通知用户，并在不同情况下提醒他们进行更新。

创建独特的贴纸

WhatsApp 最近提供了一个新选项，可让您从平台创建贴纸，而无需诉诸第三方服务。

此工具可在 WhatsApp Web 版和适用于 Windows 的 What sApp创建贴纸后，可以保存它，也可以在移动版本中使用。

选择照片后，将显示用于编辑照片的工具菜单

第一步是打开 WhatsApp 网页或 Windows 版本然后进入聊天室。然后按剪辑的图标，然后将出现一个菜单，您必须在其中选择要发送的内容。在那里，您必须选择显示 “贴纸” 的选项。

这样做将打开一个窗口，您必须选择要用于创建所需图形的照片。这可以是已下载到您计算机上的任何类型的内容，也可以是您自己的照片。

选择照片后，您会看到在上边距中将有一系列用于创建贴纸的工具：您可以在图像上绘制，裁剪，旋转或书写。也可以在其中添加表情符号。这是一个非常简单的界面，整个过程非常直观。它还有一个按钮可以制作，另一个用于撤消更改。

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