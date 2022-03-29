基于标志性电子游戏《Master Chief》的系列《光晕》已发布

Pablo Schreiber as Master Chief in Halo Season 1, Episode 1, streaming on Paramount+. Photo Credit: Adrienn Szabo/Paramount+

从彼得·杰克逊（Peter Jackson）制作的故事片在2000年代分崩离析，到史蒂芬·斯皮尔伯格（Steven Spielberg）的发展项目，《光晕》在电视上有很长的路要走，但最终还是来了。基于流行的Xbox视频游戏的新科幻系列于本月24日星期四在Paramount+上首映，并且每周都会有新剧集，直到第一季结束。

凭借斯皮尔伯格的执行制作和 9000 万美元的预算，Halo 讲述了联合国太空司令部与《盟约》之间发生的 26 世纪星际战争的故事，盟约是一个由几个先进的外星种族组成的神权军事联盟。

（来源：派拉蒙 +）

Schrieber 来自重要角色，例如《橙色是新黑人》中的乔治· “Pornstache” Mendez 和《美国众神》中的疯狂理发师。在担任Master Chief（也称为约翰-117）的角色中，他必须体现机器人英雄的冲突，他没有表现出任何情感，但逐渐开始质疑上司并找到自己的价值观尺度。

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娜塔莎·麦克埃隆还担任斯巴达人背后的科学家哈尔西博士；Yerin Ha 饰演 Kwan，酋长从袭击中救出的军事领导人的女儿，詹·泰勒（Jen Taylor）是人工智能克隆人 Cortana。演员阵容由 Bokeem Woodbine（Fargo）、Shabana Azmi F ir e、娜塔莎·库尔扎克（巫师）、橄榄灰（半月调查）、Yerin Ha（Ree f Break）、宾利·卡鲁（复仇者联盟：奥创纪元）、凯特·肯尼迪（灾难）、查理·墨菲（Peaky Blinders）完成）和 Danny Sapphe Penny Dreadful）。

这个饱受战争蹂躏的星际宇宙对于那些已经沉浸在视频游戏中的人来说将是熟悉的-自2001年11月在最初的Xbox上推出以来，该游戏的总销售额已筹集了超过60亿美元-但该系列的创作者也希望充分实现第一季讲故事是新的，对公众有吸引力。

（来源：Adrienn Szabo/Paramount+）

在电视版本中，Halo 存在于自己的经典中，这意味着您不必担心它会遇到从游戏，小说或任何其他探索过传奇的媒介中可能知道的事件。

第一季将有九集，大约一个小时，第二季的制作已经获得批准，所以一切都指向这个故事才刚刚开始。

新剧集将于每周四在 Paramount+ 上映，直到 5 月 19 日本季结束。Flow 客户将能够订阅派拉蒙+高级包，并通过任何设备享受12个月的所有免费内容。

HALO 由 SHOWTIME® 与 343 Industries 以及安布林电视台合作制作。《光晕》的第一季由史蒂芬·凯恩以及史蒂芬·斯皮尔伯格、达里尔·弗兰克和贾斯汀·法尔维共同为安布林电视台制作，与 343 Industries、奥托·巴瑟斯特和托比·莱斯利合作制作了 One Big Picture，凯尔·基伦和斯科特·彭宁顿合作制作了第十一章。