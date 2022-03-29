Governors of Nuevo León and Jalisco met with AMLO to discuss water supply

国家宫殿主办了安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统与州长安德烈斯·阿尔法罗和塞缪尔·加西亚举行的会议。另外，行政部门负责人出席了官员会议，主要讨论了一个共同主题：水、供水和相关工程的情况。

“CONAGUA主任和省长之间举行了会晤。自从上一个承诺（政府）出现以来，我们就做出了承诺，我们一直在遵守。我们将关注是否需要更多资源来解决新莱昂州的供水问题，以及优先考虑用水以及人们有权利。Morenista 评论说，将家庭供水放在首位。

新莱昂大都市区的两座主要供水大坝的容量不到其最大容量的20％（照片：Twitter/ @ @DDMexico）

首先进入的是阿尔法罗·拉米雷斯（Alfaro Ramírez），他在会议结束时表示，他很高兴和满意地表示，他已经达成了工作和经济合作协议，开始建设轻轨四号线和 “El Zapotillo” 大坝。关于后者，他声称已经从联邦国库获得了60亿比索的资金。

“我们能够建立既定的工作路线。我估计我们城市的供水系统工程将于今年开始，我估计两三个月后我们将能够开始施工。该协议的目的是使联邦可以投资 60亿比索，这将使我们能够每秒为供应量贡献3立方米。” 他在官方帐户中发布的视频中说。

当被问及是否触及哈利斯科州的其他方面（例如安全）时，Movimiento Ciudadano的政治家否认了这一点。“我知道联邦政府还有其他问题，但我非常满意。我认可总统给予我的待遇，无论在某些问题或政治立场上有何分歧，他一直是一个受人尊敬的人。他说，他对哈利斯科州的待遇应该得到认可。”

恩里克·阿尔法罗在国家宫殿里。照片：Twitter @EnriqueAlfaroR

塞缪尔·加西亚在哈利斯科州州长任职后，下一个会见总统的人。新莱昂州总统在没有提供任何进一步细节的情况下保证，已经做出了与几分钟前与同行达成的安排相似的安排。专门针对 “La Libertad” 大坝、Metrorrey、郊区火车和 Interserrana 高速公路的新线路。

“这对我们来说太奢侈了。我们对与总统的精彩会面感到非常高兴。让我们一劳永逸地解决新莱昂州和大都市地区的水资源问题。许多水利项目即将到来。总的来说，非常高兴和感谢总统考虑新莱昂，” 加西亚·塞普尔韦达说。

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