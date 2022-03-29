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星期二 29 三月 2022
奇諾

Governors of Nuevo León and Jalisco met with AMLO to discuss water supply

塞缪尔·加西亚（Samuel García）和恩里克·阿尔法罗（Enrique Alfaro）前往该国首都的国家宫寻求解决各自实体中液体短缺和短缺的解决方案

Newsroom Infobae

29 三月 2022

国家宫殿主办了安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统与州长安德烈斯·阿尔法罗塞缪尔·加西亚举行的会议。另外，行政部门负责人出席了官员会议，主要讨论了一个共同主题：、供水和相关工程的情况。

“CONAGUA主任和省长之间举行了会晤。自从上一个承诺（政府）出现以来，我们就做出了承诺，我们一直在遵守。我们将关注是否需要更多资源来解决新莱昂州的供水问题，以及优先考虑用水以及人们有权利。Morenista 评论说，将家庭供水放在首位。

新莱昂大都市区的两座主要供水大坝的容量不到其最大容量的20％（照片：Twitter/ @ @DDMexico）

首先进入的是阿尔法罗·拉米雷斯（Alfaro Ramírez），他在会议结束时表示，他很高兴和满意地表示，他已经达成了工作和经济合作协议，开始建设轻轨四号线和 “El Zapotillo” 大坝。关于后者，他声称已经从联邦国库获得了60亿比索的资金。

“我们能够建立既定的工作路线。我估计我们城市的供水系统工程将于今年开始，我估计两三个月后我们将能够开始施工。该协议的目的是使联邦可以投资 60亿比索，这将使我们能够每秒为供应量贡献3立方米。” 他在官方帐户中发布的视频中说。

当被问及是否触及哈利斯科州的其他方面（例如安全）时，Movimiento Ciudadano的政治家否认了这一点。“我知道联邦政府还有其他问题，但我非常满意。我认可总统给予我的待遇，无论在某些问题或政治立场上有何分歧，他一直是一个受人尊敬的人。他说，他对哈利斯科州的待遇应该得到认可。”

恩里克·阿尔法罗在国家宫殿里。照片：Twitter @EnriqueAlfaroR
恩里克·阿尔法罗在国家宫殿里。照片：Twitter @EnriqueAlfaroR

塞缪尔·加西亚在哈利斯科州州长任职后，下一个会见总统的人。新莱昂州总统在没有提供任何进一步细节的情况下保证，已经做出了与几分钟前与同行达成的安排相似的安排。专门针对 “La Libertad” 大坝、Metrorrey、郊区火车和 Interserrana 高速公路的新线路。

“这对我们来说太奢侈了。我们对与总统的精彩会面感到非常高兴。让我们一劳永逸地解决新莱昂州和大都市地区的水资源问题。许多水利项目即将到来。总的来说，非常高兴和感谢总统考虑新莱昂，” 加西亚·塞普尔韦达说。

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