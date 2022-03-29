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星期一 28 三月 2022
奇諾

桑坦德银行政府谴责他们在水力压裂法对环境的影响研究中没有被社会化

省当局明确表示，他们反对这种做法。

Newsroom Infobae

28 三月 2022

在得知国家环境许可管理局（ANLA）授予EcoPetrol在威尔奇斯港（桑坦德）启动Kalé水力压裂试点项目的许可证数小时后，地方当局报告说，他们没有参与环境影响研究。此外，他们指出，尽管没有建议该倡议，但该倡议还是得到了认可。

Kalé Research试点项目（PPI）旨在收集技术、环境和社会信息，其结果可能是允许在该国实施水力压裂法作为石油勘探实践的情景。这个在威尔切斯港获得批准的项目设想钻一口200英尺（60.96米）的井，其轨迹可达4,000英尺，或1,219公里。

与该项目相关的实体确保水力压裂项目采取所有必要措施，以确保该计划不会对环境造成影响，相反，使社区受益。同样，他们指出，人们不明白为什么会有人想要破坏这一进程。

尽管有这些声明，但政府，甚至威尔切斯港的居民，都坚持认为该项目可能对环境造成损害。他们指出，马格达莱纳·梅迪奥（Magdalena Medio）地区是该国最重要的地区之一，他们担心当地的动植物会受到影响，这反过来又会影响其主要经济活动。

值得一提的是，市政当局的环境观察站表示，他们不清楚勘探试点的情况，并谴责他们长期以来一直在努力了解这些信息，但一直无法获得这些材料。他们说，他们必须自己收集数据，并发现可能影响人口的令人担忧的变量。

天文台成员路易莎·阿库尼亚（Luisa Acuña）表示：“但是，在自由水力压裂联盟中，我们已经对100个组织进行了环境影响研究，发现了一些缺陷，例如公共卫生影响，因为尚不清楚将要支付的补偿。”

环境观察站评论说，根据其他国家的大学进行的研究，其他影响或后果是生态系统将遭受的损害的原因，除了微地震（运动）之外，必须使用的液体还开始污染水源。发生在土壤中）。其特征是地球的微小破裂，靠近其表面）。

除此之外，桑坦德（Santander）环境部长还保证，这种做法有可能导致社区受到侵犯。

萨米恩托说：“社区面临的潜在风险迫使我们采取缓解措施，以避免有行为者对该项目的先驱或批评者散布武装暴力。”

尽管存在担忧和反对，但PPI Kalé仍将向前迈进。桑坦德银行政府表示，他们预计 copetrol “遵守所有应急协议、影响最小的技术以及在社区参与表上的可靠披露”。

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