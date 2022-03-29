费尔南德斯·诺罗尼亚因在坎昆机场散布所谓的枪击事件而击败了洛雷特·德莫拉和阿苏塞纳·乌雷斯蒂

3月28日上午，坎昆机场金塔纳罗奥州（Quintana Roo）响起警报，原因是场内录制了很大的声音，引起了恐怖离开该地点的人们的注意。

目击者指出，这是枪支爆炸，因此一些记者开始在没有事先核实的情况下分享信息。这些细节充斥着网络，并开始引起人们的关注。

该国两位最著名的记者也加入了这个信息网络：卡洛斯·洛雷特·德·莫拉（Carlos Loret de Mola）和阿祖塞纳·乌雷斯蒂（Azucena Uresti），他们在社交网络上发表了有关贩毒暴力事件增加的州涉嫌爆炸的信息。

“多么痛苦，多么不确定性。直到什么时候？M ilenio和R adio Formul a等媒体的撰稿人写道，坎昆国际机场3号航站楼发生C5枪声，Code Ro jo已激活。就他而言，备受争议的 LatinU s 和 El Universal 记者只分享了这一消息。

但是，在第一份报告发布后不久，基础设施、通信和运输秘书处（SICT）与东南机场集团（ASUR）一起澄清说坎昆国际机场没有枪击事件，因为正是三个迹象的下降在推动时引起了与会者的恐慌，并导致有几个要用完这个地方。

通过 Twitter 上的出版物，他们强调 “警报情况是由三个信号的下降引起的，当它们被无意推送时，这导致用户因轰鸣而过早退出”。

第一批报道警告说可能发生枪击事件（照片：Twitter）

在这种背景下，工党（PT）代表杰拉尔多·费尔南德斯·诺罗尼亚（GerardoFernándezNoroña）因分享有关机场设施骚动的虚假新闻而爆发反对记者。

首先，他询问了Loret de Mola，并要求她删除其出版物，因为该版本已被拒绝，并对散布这一事实表示歉意。

“你上传那张虚假备注已经过了八个小时了吗？你会在某个时候撤回它然后道歉吗 Loretito？@CarlosLoret lies，” 立法者写道。

后来，他的受害者是阿祖塞纳·乌雷斯蒂（Azucena Uresti），他称其为 “骗子”，还要求她承认自己的错误并停止分享并非以这种方式发生的事件。“没错：你会停止散布谎言或认出自己错了多久 @azucenau？”，他判了刑。

州和联邦当局否认了这些版本（照片：Twitter）

到目前为止，提到的两个人都没有对费尔南德斯·诺罗尼亚（FernándezNoroña）做出回应，因此预计他们会在社交网络上质疑petista的信息，或者可能忽略他反对的评论之一。

在枪击事件的第一个版本之后，国民警卫队和墨西哥陆军的成员抵达该地区，以确保一切正常。经过激烈的操作，在社交网络上流传的声称噪音是由于所谓的枪击事件引起的版本被丢弃了。

金塔纳罗奥州公安部长卢西奥·埃尔南德斯·古铁雷斯（LucioHernándezGutiérrez）表示，没有人员受伤，弹药被撞击或有更多证据证实了这一事实。

最后，金塔纳罗奥州总检察长奥斯卡·蒙特斯·德·奥卡（Oscar Montes de Oca）解释说，引起如此激动的声音是三则50公斤重的广告的掉落，这些广告被一名冲出厕所的游客意外击落。

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