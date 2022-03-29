上海实施新的封锁后，中国厌倦了 “零COVID” 政策：“让我们出去”

FOTO DE ARCHIVO: Un hombre se somete a una prueba de ácido nucleico durante una prueba masiva en la ciudad para la enfermedad del coronavirus (COVID-19), en Changchun, provincia de Jilin, China, 13 de marzo de 2022. REUTERS/cnsphoto

在两年来人们抗议、穿着防护服的厕所打架甚至逃跑以免孤立的疫情中，未公开的场景表明，面对严格的官方对covid-19的 “零容忍” 政策，疲劳和不耐烦开始在中国造成损失。

直到最近，这家亚洲巨头还通过几乎封闭的边境和严厉的协议来遏制健康危机，其中包括所有阳性病例的住院治疗以及将无症状感染者和所有密切接触者隔离在国家设施中。

该策略一直有效，直到具有传染性的欧米控闯入这家亚洲巨头，在许多地方引发疫情，包括上海和深圳等具有重大经济意义的城市，而孤立的城市从几万人增加到数十万人，如今已超过37万人，仅接近联系人。

不愿禁闭

“让我们出去！”，上海一个住宅区的居民在社交网络上发布的一段视频中声称，面对本周开始的普遍禁闭以及对居民卫生条件差的抱怨，人们疯狂地自给自足期间还录制了紧张的场面公共隔热设施。

尽管此类内容在受控的中国社交网络上是短暂的，但许多内容也在Twitter或Facebook等西方平台上共享（在亚洲国家受到审查），这表明尽管中国社会对这种病毒感到恐慌，但在经济和经济上都遭受了损失。从心理上讲，从严厉的措施来看。遏制。

“房东叫我付房租。银行叫我还贷款。政府告诉我不要去工作，邻居告诉我不要出去。但是我从哪里得到钱？没人告诉我，” 在中国推特微博上广泛分享的一条消息读到。

视图显示，浦东地区为减缓冠状病毒病（COVID-19）在中国上海的传播而关闭期间，住宅楼旁有一条空无一人的街道。Marek Narozniak/通过路透社

事实是，发现一例病例可能导致数百人被关押在建筑物中，甚至在购物中心和学校之外，如果警报因为内部的阳性病例而响起，直到每个人都接受了PCR测试，否则没有人会离开。

北京甚至还有一些国际学校要求学生的家长送毯子给孩子上学，以防他们不得不在那里过夜。

根据另一段视频，在沉阳（东北）的一个服装市场上，数百人挤满了发现阳性病例的服装市场，显示出较少的辞职。这些图像显示了负责这个地方的人是如何试图将他们全部关起来的，但人们反叛并逃跑了。

一根干净的棍子

持续要求进行聚合酶链反应检测，在某些地方，每天都必须进行聚合酶链反应检测才能上班或进入住宅楼本身，这是近几个月来引发人们对户外排长队的抗议活动的另一个常数。

在大城市，每个角落都设置了摊位，方便快捷，价格合理-35元人民币，约5.5美元或5欧元-进行测试。

但是在农村环境中，情况变得复杂，人口可能会变得更加不情愿，正如一段视频所说明的那样，一位静静地坐在壁画中的老年妇女带着拐杖带着一名卫生工作者带着拐杖带着她去取样，卫生工作者试图接近她取样。

文件照片：中国上海爆发冠状病毒病（COVID-19）后，人们排队在主要购物区购买食物。路透社/Aly Song/库存照片

还散布了穿着防护服的人员与邻居之间打耳光和踢打架的图像，尽管这并不是14.11亿居民的普遍趋势，但它们反映了迄今为止从未见过的反应。

本周关闭边界已有两年之久，也影响了民众的情绪，尤其是那些自疫情开始以来从未见过的亲戚在国外的人。

非居民外国人被禁止进入中国，想要返回中国的国民或外国居民必须在必须承担价格的酒店隔离至少两周（通常是三周甚至四周），这增加了少数授权航班的高昂费用。

” 我建议大家让孩子们保持亲密关系。五年前我派女儿出国留学，她花了三年时间才回来。过了这么长时间没有见面，跟她说话我注意到我们的情感纽带已经减弱了。太可悲了，” 一位中国母亲警告说。

根据中国国家卫生委员会的统计，自疫情开始以来，该国已累计145,808例病例和4,638例死亡。

（包含来自 EFE 的信息）

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