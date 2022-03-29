毛里西奥·莱尔的家庭成员将要求不批准任何有利于 Jhonier Leal 的预先协议

由于据称在针对Jhonier Leal的案件中发现了新的违规行为，Jhonier Leal是其母亲MarlenyHernández和他的兄弟造型师毛里西奥·莱尔的供认凶手，受害者的律师将要求不要认可罪犯与总检察长办公室之间存在的预先协议。受害者（死者亲属）的律师埃尔默·蒙塔尼亚（Elmer Montaña）保证，不会考虑相关数据，其中Jhonier应该为酷刑罪付款。

值得一提的是，预先协议将于3月29日上午提交给波哥大第55任知识法官。

供认的凶手与检察官办公室签署了一份预先协议，将他的刑期减少了约40％。这意味着该男子必须被判处26至28年的监禁。此外，他必须支付200最低工资的罚款，承诺不再继续犯罪，并对双重犯罪采取公开赦免行动。

应该记住，乔尼尔因亲属关系、无助和残暴状态以及隐瞒、篡改或销毁证据而被指控犯有严重杀人罪。听证会开始时，该集团接受了这两项指控，因此他的刑期将远低于法律规定的刑期。

马莱尼·埃尔南德斯的姐妹毛里西奥·莱尔的阿姨们已经对预先的协议表示了不满和不满。他们说，检察官办公室提供的福利将忽略乔尼尔所犯罪行的严重性。

在确定这种情况的同时，乔尼尔将继续被关押在波哥大总检察长办公室的掩体中，自1月19日对他发布预防性保险措施以来，他一直待在那里。负责审理此案的法官考虑到代理检察官在起诉听证会上提出的论点和证据，作出了这一决定。

“从中可以推断出，乔尼尔·鲁道夫·莱尔·埃尔南德斯先生可以破坏、修改、指挥、阻止和隐瞒甚至伪造证据。（...）可以看出，这种情况的目的是或过去是为了使这些犯罪行为不受惩罚。他兄弟留给他的财产，” 法官说。

值得一提的是，这不是Jhonier的确切拘留地点。监狱和监狱研究所（Inpec）已经意识到这种情况，正在为供认的凶手管理一个监狱设施以支付刑期。选择是有限的，因为它不仅要找到符合必要安全标准的监狱，而且还有地方，鉴于该国监狱人满为患，这很困难。

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