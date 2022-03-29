费特尔森将威尔·史密斯的打击与库奥特莫克·布兰科的打击进行了比较：“有水平”

在3月27日星期日的奥斯卡颁奖典礼上，最引人注目的活动是 威尔·史密斯在演讲中向克里斯·洛克赠送了 “最佳纪录片”。在社交网络上，现场迅速升级，并被不同的嘲笑所取代。大卫·费特尔森对这次活动并不陌生，因此赶上了潮流。

ESPN 体育评论员通过 Twitter 回忆起他在 2003 年与 Cuauhtémoc Blanco 的亲身经历，并将这位美国演员与这位前美式足球运动员进行了比较。费特尔森写了一封简短的消息，他在信中指出，威尔·史密斯比布兰科 “更难打击”，这暗示了他从特莫那里受到的侵略。

正如费特尔森在经过验证的个人资料中所说，他用一句话嘲笑了奥斯卡颁奖典礼上令人尴尬的场面，并描述了 “有水平”：

费特尔森将威尔·史密斯的打击与他从库奥特莫克·布兰科那里受到的打击进行了比较（照片：Twitter/ @Faitelson_ESPN）

他的出版物迅速传播开来，因为它引起了六千多个 “赞” 反应，数百条评论回应了他回忆起与现任莫雷洛斯州长相遇的雄辩信息。有些人嘲笑他记得那起事件的方式，而另一些人则借此机会分享了事件的模因。

诸如 “费特尔森 vs 威尔·史密斯什么时候会？” 之类的评论，“克里斯·洛克是好莱坞的费特尔森，他们都笑着打他们的脸”，“假设威尔·史密斯至少是正面做到的。费特尔森收到的一些评论并不是美国主义者的偶像如何忠于他的风格，从后面 “窥视” 窗户” 和 “推文的宝石”。

而且，每当体育分析师在社交网络上分享对墨西哥体育议程的看法时，总会有一个用户让他想起了路易斯· 皮拉塔 ·富恩特斯体育场的 T emo 的侵略。尽管自赛事以来已经过去了将近19年，但它在墨西哥足球迷中仍然有效。

威尔·史密斯因嘲笑妻子而中断了奥斯卡颁奖典礼，击败克里斯·洛克（照片：路透社/布莱恩·斯奈德）

费特尔森告诉她对 Cuauhtémoc Blanco 政变的版本的时候

在大卫·费特尔森的新闻生涯中，他经历的最具争议和最尴尬的事件之一是前锋库奥特莫克·布兰科的侵略。当他与阿兹台克电视台合作时，他不得不在 2003 年的锦标赛中报道韦拉克鲁斯对美国的比赛。

根据播客 Un Round Más 的说法，费特尔森觉得在更衣室里会因为球场上的经历而提起诉讼。比赛结束时，他走近那个地方进行录制并将其放在笔记中，但他没有看到玩家之间的战斗，反而成为袭击的受害者。

在韦拉克鲁斯对阵美国的比赛结束时，库奥特莫克·布兰科袭击了费特尔森（照片：Sandra Perdomo/Cuartoscuro.com）

尽管当时有传言称这位体育记者受到了重大打击，但现任 ESPN 小组成员负责确保 “与我收到的其他政变相比，Cuauhtémoc的政变是一种爱抚”，正如他为Un R oundMás 分享的那样。

那年的事件导致这位前职业足球运动员公开道歉并撤回了他的攻击行为。就他而言，费特尔森与 Cuau 保持了一段距离。几年后，两个角色都在 ESPN 广播中出演了聚会。

他们俩过去都离开了这个尴尬的时刻，在镜头前互相拥抱。尽管如此，公众并没有停止嘲笑海盗富恩特斯事件。

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