埃里克·鲁宾将加入何塞·埃尔·索纳多尔并与宝琳娜·卢比奥合作

埃里克·鲁宾（ErikRubín）并没有停止工作，这个2022年为这位歌手准备了很多项目，他将把他参加 90年代流行巡回演唱会与其他音乐入侵相结合。除了为女儿米娅·鲁宾（Mia Rubín）制作歌曲（例如下一首即将发行的名为《暗黑破坏神》的歌曲）以及他为儿童乐队Lemongrass制作的歌曲外，埃里克还在为音乐剧做准备。

在去年2月音乐剧《何塞·埃尔·索纳多》的首映式之后，在卡洛斯·里维拉，卡林巴和费拉·多明格斯的出色参与下，亚历克斯·苟的作品现在将更新以其丰富多彩的作品为特征的舞台。

故事的主角卡洛斯·里维拉（Carl os Rivera）将于三月份离开剧本，专注于自己作为独奏家的表演，因此卡林巴（直到现在一直扮演 “法老” 的角色）可能会扮演主角，将自己置于梦想家约瑟夫的长袍下。

费拉·多明格斯、卡洛斯·里维拉和卡林巴组成了 “何塞·埃尔·索纳多” 的演员阵容（照片：Instagram/ @poluxweb）

这就是埃里克·鲁宾（Erik Rubín）向媒体证实他现在将成为这部广为人知的音乐作品的一部分的方式：

“5月20日 ，我加入了梦想家约瑟夫的身份，成为 “法老”。他已经有机会扮演这个角色了，” 他在离开T elevisa电视台时告诉一群记者。

关于艺术家同时从事这么多项目所代表的物理磨损，他说自己处于良好状态，可以面对这种情况：

他说：“已经在 90 年代的流行巡回演唱会或 “犹大”（他在戏剧《耶稣基督超级巨星》中扮演的角色）之后，这是一个非常疲惫的角色，或者是 90 年代的演出将近五个小时，而我只是在痣里。”

该剧的特点是其丰富多彩的视觉作品（照片：Instagram/ @_carlosrivera）

此外，埃里克将于4月1日星期五开始坎比亚机器之旅，其中一群歌手和团体，例如拉索诺拉·桑塔内拉，拉索诺拉·迪纳米塔，卡林巴，伊利·瓜拉，本尼·伊巴拉，雷米克斯，维纳斯和米娅·鲁宾将以热带节奏来吸引观众。

他在巡回演出即将开始之前说：“事实是如此激动，因为明天一般彩排将开始，这是我们第一次将整个演员阵容聚在一起，这让我感到兴奋，因为我们得到了很好的回应，” 他在巡回演出即将开始之前说。墨西哥城竞技场。

埃里克还证实，宝琳娜·卢比奥（Paulina Rubio）将很快加入坎比亚项目，并表示有兴趣融入该概念的是金姑娘：

“Cumbia Machine Tour” 将呈现标志性的墨西哥索诺拉斯照片：Cuartoscuro

“我不必说服她，她就是和我说话的人，好吧，我已经和她谈过邀请她了，是的，正如我告诉你的那样，她稍后会加入。这基本上是事实，她是与我交谈以了解何时可能的人，即使是现在我们发生冲突的日期，但后来是的，她和其他艺术家以及许多其他艺术家”，证实了安德里亚·勒加雷塔的丈夫。

此外，他说他还邀请了亚历杭德拉·古兹曼（AlejandraGuzmán），卢比奥将很快与他一起开始名为Perrísimas 的巡回演出：“我甚至和亚历杭德拉谈过，让我们看看，我认为这是任何艺术家都想加入的项目，唱这些标志性的歌曲是一种奖励，我们将宣布，昨天我在美国巡回演出进行了演讲，我想我们将有一段时间有 Cumbia Mac hine”

鲁宾暗示亚历杭德拉·古兹曼也将加入该项目照片：Instagram @paulinarubio /laguzmanmx

埃里克强调，这场音乐会还将成为歌手展示新歌并在舞台上以不同的组合和合作方式演奏的展示：

“这并不总是同一位艺术家，这只是个主意，永远不会一样，这样就不会错过任何一个版本，另一方面，我们将通过音乐会首演两首歌曲，我们将从流行音乐或摇滚音乐带到坎比亚。例如，下一首在蒙特雷，我们将发行伊利·瓜拉（Ely Guerra）的一首未发行歌曲，我们将不断发行歌曲，并将它们作为一种EP发行，” 他解释说。

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