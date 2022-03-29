哥伦比亚政府敦促委内瑞拉在波哥大南部遭到袭击后引渡哥伦比亚革命武装力量持不同政见者的指挥官

最近发生在波哥大市的袭击事件中，玻利瓦尔城镇造成两名未成年人死亡，一名5岁女孩和一名12岁男孩，39人受伤，近60所房屋受灾，导致安全理事会于今天，3月29日上午在市长上午举行会议克劳迪娅·洛佩斯和伊万·杜克总统。

哥伦比亚革命武装力量持不同政见者第33阵线成员已经通过社交网络将这次袭击归因于他们，称这是为了纪念曼努埃尔·马鲁兰达·贝莱斯又名Tirofijo在2008年逝世，这在该国引起了普遍的拒绝和愤慨。

首都总统指出，迫切需要追究犯罪分子对哥伦比亚司法系统的责任。洛佩斯市长说：“我们要求委内瑞拉政府识别、抓获和引渡哥伦比亚革命武装力量持不同政见者的残余组织33阵线的任何成员，以应对这次懦弱的犯罪袭击。”

克劳迪娅·洛佩斯（Claudia López）这次向国家政府提出的其他要求是，在波哥大启动七个安全机制 ，例如：加强针对犯罪分子的情报，在首都出入口进行军事增援，Dipol，Dijín和该市的 Diase 命令电信和相关公司在需要时提供信息，从国家受害者股获得所需的资源，并加强监视能力，特别是在玻利瓦尔城 。

在社交网络上发布视频后，哥伦比亚革命武装力量第33阵线持不同政见者声称对波哥大以南玻利瓦尔城的即时护理中心（CAI）发生的恐怖袭击负责。国家警察从哈维尔·阿隆索·维洛萨·加西亚（Javier Alonso Velosa García）的司法档案中提供了信息，他是该阵线的领导人和爆炸的滑翔机。

据报道，这起暴力事件是庆祝曼努埃尔·马鲁兰达·贝莱斯（别名蒂罗菲霍）逝世周年纪念活动的一部分，他于2008年3月26日去世。此外，他们事先指出，这些暴力行动是针对安全部队成员的。

当地媒体保证，被点名埋设炸弹的人被认定为 Anfo。根据波哥大都会警察局的说法，安福埋设了一枚由硝酸铵和燃料组成的炸弹。调查人员说，巡警琼·卡米洛·丰塞卡（Joan Camilo Fonseca）因受伤不得不住院，他本来会看到行李箱被遗弃的那一刻。国防部长迭戈·莫拉诺、总统伊万·杜克和波哥大市长克劳迪娅·洛佩斯（Claudia López）宣布，任何提供必要信息以澄清发生的事情的人都将获得3亿美元的奖励，这些信息将使知识分子和有待确定的攻击的实质作者。

“我们有国际能力，与联邦调查局和刑事调查局和国际刑警组织（Dijín）的反恐小组合作，找到别名约翰·梅查斯（Jhon Mechas）。豪尔赫·路易斯·巴尔加斯（Jorge Luis Vargas）将军解释说，自周六以来，我们一直在联手接触那些在波哥大负责犯罪外包的人员以及负责在共和国首都雇用这些团体的人员。

该团体已经宣称对去年袭击库库塔陆军旅和伊万·杜克总统动员的直升机事件负责。它的干扰区域是卡塔通博地区和委内瑞拉苏利亚州之间的边境地区，通过Caño Negro地区。从那里，他协调与贩毒和针对安全部队的武装行动有关的活动。

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