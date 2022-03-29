全国人权委员会就何塞·曼努埃尔·德尔里奥·维尔根一案提出了建议：它证实了对他的任意拘留

国家人权委员会（CNDH）向韦拉克鲁斯州总检察长办公室（FGEV）就共和国参议院前技术秘书何塞·曼努埃尔·德尔里奥·维尔根的案件提出了一项建议。在他的案件中有各种不合规定之处, 例如任意拘留, 错误地归咎于事实, 以及违反正当程序和应有的注意.

“全国人权委员会记录说，Del Rio Virgen于12月22日在韦拉克鲁斯地区被一群八人逮捕，他们用长枪指着车辆，除了在瓦哈卡州的图斯特佩克受到监视外，没有及时通知他被捕的原因。和他的家人在一起，” 他说。由罗萨里奥·彼德拉·伊瓦拉领导的尸体。

他强调说，监督法官弗朗西斯科·雷耶斯·孔特雷拉斯将他与2021年6月6日选举日卡佐内·德·埃雷拉市长候选人勒内·托瓦尔谋杀案的审判联系起来，但全国人权委员会承认，当地司法当局报告说，逮捕令是在之后提出的2021年6月19日至12月9日进行的调查为他可能参与凶杀案提供了 “新证据”。

全国人权委员会（照片：存档）

国家人权委员会强调，这些 “新证据” 只是证人证词的延伸，这些证词是在2021年10月20日作出的，但是在这些证词发布之日到发出逮捕令请求之间，德尔里奥·维尔根没有被传唤出庭。

他强调说，国家当局没有对指控的证据作出客观的评估，“何塞·曼努埃尔·德尔里奥·维尔根从未参与犯罪，从而导致对事实的公然错误归属。”

人权机构强调说：“它的行动侵犯了以司法方式诉诸司法的权利，因为它对证据的评估不佳，驳斥事实的真相，并试图通过滥用权力和行使权力来制造现实的平行变体。”

委员会还着重指出, 与Del Rio Virgen一起旅行的人, 包括一名未成年人的人权受到侵犯, 他们也要求赔偿损失.

照片：Facebook/何塞·曼努埃尔·德尔里奥

这就是为什么全国人权委员会在向韦拉克鲁斯检察院及其负责人Verónica Hernández Giadáns提出的建议中，要求赔偿何塞·曼努埃尔·德尔里奥·维尔根及其目击者和遭受其任意拘留的人所遭受的损失，并给予公平和充分的赔偿。, 因此必须在国家受害者登记处登记.

3月11日，参议院政治协调委员会（Jucopo）主席兼上议院莫雷纳议席领袖里卡多·蒙雷尔庆祝了他的顾问何塞·曼努埃尔·德尔里奥获得的保护，因为-他保证-已经 “确认” 了”也是来自莫雷纳的奎特拉瓦克·加西亚领导人的韦拉克鲁斯政府的 “阴谋犯罪”。

蒙雷尔·阿维拉在一份职位上说：“令人遗憾和痛苦的是，国家检察官办公室将其精力和机构努力集中在出于可疑目的的阴谋犯罪上。”

里卡多·蒙雷尔指出，韦拉克鲁斯州的 FGE 在何塞·曼努埃尔·德尔里奥·维尔根的案例中以口号运作（照片：路透社）

自12月底韦拉克鲁斯检察官办公室宣布逮捕Jucopo前副手兼现任技术秘书何塞·曼努埃尔·德尔里奥以来，该案动摇了墨西哥的政治，原因是他谋杀了2021年卡佐内斯·德·埃雷拉市市长候选人雷米吉奥·勒内·托瓦尔。Movimiento Ciudadano（MC）党。

虽然总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔的政党莫雷纳的一部分支持寻求在2024年竞选总统的里卡多·蒙雷尔的论点，但另一个派系支持奎特拉瓦克·加西亚，包括墨西哥城政府首脑兼总统成员克劳迪娅·辛鲍姆。

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