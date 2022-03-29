智利将在南美预选赛的最后一天寻找对阵乌拉圭的奇迹：时间，电视和阵型

智利国家队将在本周二对阵乌拉圭的决赛中与香气进行一场比赛。拉罗哈需要一个真正的奇迹才能到达复活区，并有机会参加世界杯的最后一张门票。但是，在前面，他们将有一支乌拉圭队，这对他们来说并不容易。

巴西周四在马拉卡纳体育场给他的 4-0 溃败使他们精神振奋，但马丁·拉萨尔特的球队现在坚持自己的历史，以保持在卡塔尔踢球而不是连续第二次在电视上观看世界冠军的希望。

智利大学的年轻前锋罗尼·费尔南德斯告诉媒体：“这支球队克服了许多困难，我认为这也不例外。”

应该记住，除了将在圣卡洛斯·德·阿波金多体育场发生的结果外，智利人还必须期望，哥伦比亚和秘鲁（也渴望复活）都不会赢得决斗。秘鲁在利马对阵巴拉圭，而哥伦比亚正在对阵预选赛的绝对决赛选手委内瑞拉。

教练马丁·拉萨尔特（Martín Lasar te）讲述了一支球队的故事，这支球队的球员群，即所谓的黄金一代，为智利带来了两项最大的体育胜利：2015年圣地亚哥美洲杯和一年后在美国举行的百年纪念赛。

对智利人来说，好消息是，因伤没有参加巴西比赛的前锋本·布雷顿的体力劳动与球队相当，可能有能力参加最后一场淘汰赛。

他出生于英格兰，在那里捍卫布莱克本流浪者的球衣，是智利队的启示。不用说一点西班牙语，对智利球衣的喜爱及其在关键时刻的表现使它成为球迷的最爱之一，后者给他起了超级本的绰号。

就 La Celeste 而言，它遭受了明显的低点。教练迭戈·阿隆索在与智利人的比赛中输给了20岁的年轻前锋法昆多·佩利斯特里，他因积累黄牌而被停赛。

乌拉圭上周四在蒙得维的亚以 1:0 击败秘鲁之后已经拿出了卡塔尔的门票，它将寻求以新的胜利结束平局，为球队提供安全保障，而球队在上场比赛中能够恢复过来。

可能的编队

智利：布拉扬·科尔特斯、恩佐·罗科、毛里西奥·伊斯拉、保罗·迪亚兹、加里·梅德尔、阿图罗·维达尔、克劳迪奥·巴埃萨、加布里埃尔·苏阿佐、查尔斯·阿兰吉斯-亚历克西斯·桑切斯和爱德华多·巴尔加斯

乌拉圭：塞尔吉奥·罗切特、罗纳德·阿劳霍、迭戈·戈丁、何塞·玛丽亚·吉梅内斯、马蒂亚斯·奥利维拉、达米安·苏亚雷斯、罗德里戈·本坦库尔、费德里科·巴尔韦德、乔治安·德·阿拉斯卡埃塔、路易斯·苏亚雷斯和达尔文·努涅斯。





时间：格林尼治标准时间 23:30（20:30 ARG-URU-CHI/ 19:30 VEN-PAR-BOL/ 18:30 COL-PER-ECU-MEX）

电视：TYC Sports 2

裁判：帕特里西奥·卢斯陶（ARG）

体育场：圣卡洛斯德阿波金多体育场

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