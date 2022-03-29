亚历杭德拉·奎瓦斯离开圣玛莎后，布罗佐讽刺了格茨·马内罗：“申请工作”

演员维克多·特鲁希略（Victor Trujillo）创作的角色布罗佐（Broz o）忠实于他的风格，讽刺的是共和国总检察长办公室（FGR）亚历杭德罗·格茨·马内罗（Alejandr o Gertz Manero）之后，国家最高法院（SCJN）下令立即释放亚历杭德拉·奎瓦斯· 莫兰。

这位喜剧演员通过其官方Twitter帐户保证，在3月28日星期一发生的一切之后，在维森特·福克斯（Vicente Fox）的六年任期内，前公安部长将申请就业，“即使他是知识分子”。

“亚历杭德罗'G'申请了一份工作。尽管这是知识分子”，但特鲁希略在他的社交网络上使用的词语伴随着检察官的形象。

Alejandra Cuevas 获释后，Brozo 发了推文（照片：Twitter/ @brozoxmiswebs）

但是，他并不是唯一对此案作出裁决的人物，因为前劳动和社会保障部（STPS）负责人哈维尔·洛萨诺·阿拉尔孔（Javier Lozan oAlarcón）也质疑最高法院是否对本周一在上级法院作出的裁决进展缓慢。

像喜剧演员一样，国家行动党（PAN）的成员也承认部长们的工作；但是，他指出，在场的一些人对格茨·马内罗（Gertz Manero）表示 “个人好处”，他称之为不起眼的角色。

他还指出，今天作出的有利于被告的决议是由于家庭和社会压力，而不是因为在该国司法行政中开创先例的 “定罪”。

“干得好。我认出他们，但他们知道，因为 @ArturoZaldivarL 把这个案子吸引到 @SCJN 他个人帮了忙 @FGRMexico Gertz Manero 那位无法代表的负责人。这位前官员写道，除了在该法院伸张正义的定罪之外，家庭和社会压力更大。”

哈维尔·洛萨诺谈到了简单明了的宪法权利保护令（照片：Twitter/ @JLozanoA）

但是，在法院的讨论和裁决之后，亚历杭德拉·奎瓦斯离开了圣玛莎·阿卡蒂特拉监狱，重新获得了自由，应该记得，亚历杭德拉·格茨·马内罗被指控参与了她兄弟费德里科的死亡，为此她被指控犯有不作为杀人，今天下午有人争论的罪行不存在。

离开后，奎瓦斯·莫兰（Cuevas Morán）听取了在场的媒体的讲话，并感谢所有帮助他出狱的人；以及3月28日星期一投票赞成他的自由的SCJN部长。但是，他断言，墨西哥城总检察长办公室（FGJ-CDMX）没有表示感谢，尽管他没有进一步详细说明这个问题。

同时，首都检察官办公室保证，它将对公众的行为进行 “深入分析”公务员面对没有道理的妇女被监禁。他说，在社交网络上发表的一份声明中，他还表示：“它是自主的，不服从个人利益，不制造有罪方或犯罪，也不会在法律之外达成协议。”

该机构表示广泛尊重最高司法委员会的决议，此外还确保他们采取的所有行动都受到司法部门最高当局的审查，司法机关已认可其行动的合法性。

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