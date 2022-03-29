在先前与俄罗斯人的会晤中毒后，乌克兰警告其代表：“不要吃东西，不要喝酒，不要碰任何东西”

Turkish President Tayyip Erdogan addresses Russian and Ukrainian negotiators before their face-to-face talks in Istanbul, Turkey March 29, 2022. Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

乌克兰外交部长德米特罗·库莱巴（Dmytro Kuleba）建议乌克兰代表团在土耳其参加与俄罗斯的谈判，“不要吃东西或碰任何东西”，因为在以前的会议上曾出现过中毒的怀疑。

这位部长在接受 Ukraine24 门户网站采访时说，出席伊斯坦布尔的代表团成员 “不应该吃任何东西，最好避免接触任何表面”。

库莱巴的声明是在《华尔街日报》报道的中毒症状之后发表的，这种症状出现在两名乌克兰特使和参与谈判的俄罗斯寡头罗曼·阿布拉莫维奇身上。

据该报报道，这三例病例中出现的症状是红眼睛，持续而烦人的手部和脸部皮肤撕裂和脱皮。他们的生命没有危险，他们都积极发展。

俄罗斯寡头罗曼·阿布拉莫维奇

那些与他们关系密切的人将这次受质疑的袭击归咎于克里姆林宫的强硬派别，据说这些强硬派试图破坏旨在制止战争的谈判。另一位接近这位商人的消息人士说，目前尚不清楚谁将成为所谓袭击的幕后黑手。

同时，英国广播公司也证实了这一事实，并引用了接近阿布拉莫维奇的消息人士的话。

目前，还无法确定是否有任何化学或生物制剂导致了这种疾病。

阿布拉莫维奇还在伊斯坦布尔参加了俄罗斯和乌克兰之间的谈判，该谈判旨在实现停火，预计停火将持续到明天。

（来自 EFE 的信息）

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