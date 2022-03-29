委内瑞拉和Millonarios国家队前教练强烈批评哥伦比亚队：“这是预选赛的失望”

2022年卡塔尔预选赛之路的最后日期是今天，一些国家已经确定了是否参加世界杯的未来，而哥伦比亚将争取最后一次机会争取再一次接近世界杯的机会。

在三色球队中，他提到了谁是Millonarios和委内瑞拉国家队的技术总监，理查德·派兹，他们在季后赛之后经历的糟糕时光，突出了球员，但表现出鲁埃达领导的球队表现不佳：“哥伦比亚一直令人失望的预选赛。在巴西和阿根廷之后，它是国际足球界高级球员人数最多的球队，如今它正在为复活而战。”

关于哥伦比亚队今天下午 6:30 在奥尔杜兹作为访客进行的比赛，委内瑞拉教练表示，尽管三色将需要积分，但何塞·内斯特·佩克曼的球队将争取赢得被认为是 “经典” 的比赛。

“这场比赛代表了哥伦比亚在经历了艰难的平局之后有机会进入复活。简而言之，这是一场必须摆脱义务的比赛，哥伦比亚将满足这种需求，委内瑞拉出于自豪感，” Richar Paéz说。

目前，鲁埃达队将进行一场充满激情的比赛，这是一种奇怪的怀旧情绪，可以与最近深受哥伦比亚人喜爱的教练 “profe” Pekerman对战，这取决于进入复活或与日益复杂的委内瑞拉作为访客对战的另一个结果。为了继续梦想2022年卡塔尔，三色将不得不面对。

委内瑞拉与哥伦比亚之间的比赛定于3月29日星期二在奥尔达斯港举行，随着 “三色” 抵达邻国，前一天开始进行。球员、教练组和服装在曼努埃尔·卡洛斯·皮亚尔将军国际机场被关押了两个多小时。

在委内瑞拉参加南美预选赛最后一场比赛的哥伦比亚记者表示，为检测冠状病毒进行了50多次PCR测试，并对哥伦比亚代表团的每个袋子进行了分析。不幸的是，其中一台机器出现故障，这将延迟整个过程。

这种过多的评论引起了球员和教练组之间的不适，并推迟了与委内瑞拉的比赛的有组织的行程。最后，抵达酒店的时间是在晚上 9:00 之后。

委内瑞拉对哥伦比亚的比赛将在可容纳42,000人的Cachamay体育场进行。据估计，鉴于这场比赛在进入卡塔尔2022年世界杯的道路上的重要性，哥伦比亚球迷将有大量参加。值得记住的是，Conmebol唯一可用的位置是Repechage，他们将在那里面对来自亚洲预选赛的国家队。

这场比赛定于哥伦比亚时间下午 6:30 进行，其余时间也是如此：秘鲁对巴拉圭，智利对乌拉圭，玻利维亚对巴西，阿根廷对厄瓜多尔。已经有资格参加2022年卡塔尔比赛的球队是巴西、阿根廷、厄瓜多尔和乌拉圭。同时，哥伦比亚、秘鲁和智利是在复活中争夺这一配额的国家。

继续阅读：



