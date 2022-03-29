“殴打格茨·马内罗”：雷蒙多·里瓦·帕拉西奥抨击亚历杭德拉·奎瓦斯案的检察官

本周初，亚历杭德拉·奎瓦斯（Alejandra Cuevas）和劳拉·莫兰（Laura Morán）获得了平稳而平稳的保护，他们因涉嫌犯有检察官兄弟的罪行而被起诉共和国总干事（FGR），这就是为什么将监狱一楼包括500多天的原因。

这引起了公众舆论的一系列反应，包括政治家、分析家和专家、记者或民间社会，他们猛烈抨击检察官，直到要求他辞去联邦检察官办公室的职务。

根据记者雷蒙多·里瓦·帕拉西奥的说法，格茨·马内罗坚持在决议通过之前有最后一次机会干预此案，那就是寻求与安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统的任命，向法院寻求他的支持和压力，但没有听取他的意见。

作者在最近为 Ejecentral 撰写的专栏文章中认为，在最高法院表明 “他们如何违反宪法、操纵法律、捏造指控、无视被指控者的证据之后，首都和联邦两位检察官 “开枪打死了法律”故意杀人、厌女症和侵犯人权 "。

照片：EFE/FRANCISCO /档案馆

里瓦·帕拉西奥（Riva Palacio）指出，安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AndrésManuel LópezObrador）“很好地阅读了正在发生的事情”，此前有关滥用权力和操纵检察官和CDMX高等法院的各种报道被公开。

尽管亚历杭德罗·格茨·马内罗（Alejandra Gertz Manero）对亚历杭德拉·奎瓦斯（Alejandra Cuevas）案的转折感到愤怒，但正如作者所指出的那样，他不得不辞职，看到一项决议草案在他面前获得通过，最终导致有关妇女的自由。

雷蒙多·里瓦·帕拉西奥写道：“从法院宣告期间向法院提出的一些主张中可以看出，违反法律的行为是巨大的。”

他指出，也就是说，在最高法院看到的是 “殴打Gertz Manero、Godoy和墨西哥城高等法院”；但是，他也意识到，对滥用职权的人没有惩罚性惩罚，尽管法院有权施加惩罚。

这位记者在最高法院的文本中总结说：“他原谅了他们的过分行为”，11-Ejecentral 的格茨·马内罗（Gertz Manero）0。

照片：efe/sáshenka Gutiérrez

亚历杭德拉·奎瓦斯和劳拉·莫兰因涉嫌谋杀检察官亚历杭德罗·格茨·马内罗的兄弟而被挑出来、迫害和监禁，他们获得了最高法院全体会议的明确而简单的宪法权利保护国家法院（SCJN）完全免费。

在3月14日颁布了对这些问题的深入分析之后，部长们一致认为，对两名妇女的逮捕令和正式监禁令均违宪。

此外，他们还从最高法院补充说，到目前为止，当局尚未认可《宪法》为此目的确立的要求。该项目的最终投票结果是11票赞成，一致通过。

在劳拉·德尔·莫兰（Laura del Morán）的具体案件中，当局保证，“申诉人根据自己的可能性寻求对伴侣的照顾和照顾，因为她将自己的健康委托给了技术熟练的人员。”

照片：丹尼尔·奥古斯托·桑切斯/CUARTOSCURO.COM

因此，他们在向新闻界和公众舆论发表的声明中说，不能也无法证明犯罪是以 “不作为行为” 的方式犯下的，可以公开征求他们的意见。

另一方面，已经确定，被监禁500多天的亚历杭德拉·奎瓦斯将立即获得自由，因为他们认为将费德里科·格茨·马内罗的死归因于 “附属担保人” 这个数字是不正确的。

这是因为，首先，她在法律面前根本不存在；其次，没有证据表明申诉人同意照顾病人，因此她没有就自己的护理做出决定，更糟糕的是，他们甚至没有生活在一起。

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