为什么说埃米利奥 “El Indio” Fernández 启发了奥斯卡小雕像

在 2022年奥斯卡颁奖典礼上，所有的情绪都经历了：喜悦，愤怒，悲伤，忧郁等。对于一些观众来说，还有一些难忘的时刻和一些回忆，事实证明这是有趣的事实和神话。

哥伦比亚演员约翰·莱吉扎莫（John Leguizamo）提到了其中之一，他在电影《恩坎托》中向布鲁诺的角色表达了自己的声音，他回忆起这个故事，讲述了如何埃米利奥是 El Indio Fernández，一位伟大的墨西哥演员兼导演，是这座小雕像的灵感来源呈现给获奖者。

在演唱歌曲 “No talk abou t Bruno” 的表演之前，他说：“获胜者将在家中拥有15厘米的墨西哥”，以此作为对这个神话的参考，这个神话在公会和观众的口中已经存在了数十年。

“El Indio” Fernández的作品享誉国际，因此自1920年以来，他在好莱坞度过了一段时间，以积累这种经验，并在世界电影界最重要的舞台之一上留下自己的印记。

多洛雷斯·德尔里奥本来会提出 “印第奥” 费尔南德斯作为模特（照片：Twitter @CinetecaMexico）

由于这次逗留以及她与多洛雷斯·德尔里奥（Dolores delRío）的友谊，有关金色小雕像灵感的传闻开始了，因为这位女演员嫁给了电影艺术与科学学院的创始人之一塞德里克·吉本斯（Cedric Gibbons），负责设计该奖项于1928年获奖。

据说当她这样做的时候，需要模特儿，所以墨西哥人介绍了费尔南德斯，据说他接受了，脱衣服，是形成这种认可的关键部分。

尽管墨西哥和拉丁裔的观众非常自豪地知道最著名的演员之一对美国和世界做出了如此巨大的贡献电影院，学术界否认了该版本。

“一个程式化的人物，一个骑士拿着十字军剑站在电影卷轴上，有五个收音机代表学院的五个原始分支（演员、导演、制片人、技术人员和作家）。他们在官方网站上@@ 发布了在设计过程中没有使用任何模型。

阅读此描述时，肯定会让许多人的心碎了，但是历史将永远保留在今年3月27日之后的仪式记录中，以及永远支持 “El Indio” Fernández是小雕像的真实模特的人们的记忆中。

Eugenio Derbez 因在《CODA》中的角色而获得最佳电影奖（照片：路透社/迈克·布雷克）

在第94届奥斯卡颁奖典礼上也脱颖而出的墨西哥人是E ugenio Derbez，他因参加电影《CODA》而获得了最佳影片奖。他在社交网络上鼓掌并获得了观众的认可，因此他决定与墨西哥人远距离庆祝。

在@@ 庆祝他在2022年奥斯卡颁奖典礼上获胜的过程中，他在社交网络上发布了激动人心的信息。他对胜利感到非常满意，他在社交网络上上传了L ady Gaga和Liza Minelli展示最佳电影类别的那一刻的视频，他在信封打开后透露，这不过是他参加的电影 CODA。

“墨西哥万岁！！！，今晚赢家是包容性。电影艺术万岁。CODA 表明，即使没有知名人士或预算，你也总能创造历史，但要全心全意地投入其中，” 他在下一份出版物中写道。

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