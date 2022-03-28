为什么拉科鲁尼亚卡利起诉河床反对国际足联

Soccer Football - Primera Division - River Plate v Boca Juniors - Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, Buenos Aires, Argentina - March 20, 2022 River Plate's Agustin Palavecino looks dejected after the match REUTERS/Agustin Marcarian

在一连串糟糕的成绩之后，拉科鲁尼亚卡利在 BetPlay联赛的第13天再次击败 Cortuluá。得益于凯文·贝拉斯科（9′）和约尼·冈萨雷斯（53′）的得分，“V erdiblanco” 队在帕尔马塞卡体育场以 2-1 获胜；访问期间，拥有七个进球的冠军得分手之一路易斯·卡洛斯·鲁伊斯（86′）在访问中打折。

有了这个结果，由教练拉斐尔·杜达梅尔（Rafael Dudamel）领导的球员得以脱离最后的位置，现在将自己置于冠军赛的第18 位。尽管八人小组的资格看起来很复杂，但卡利仍然希望以连续几次连胜来扭转历史。

但是，“糖” 一揽子计划缺乏结果必须再加上另一个问题，但在司法层面。该机构主席@@ 马可·凯塞多（Marco Caiced o）本周一在接受《奥莱》报纸采访时证实，他因不遵守阿根廷传单阿古斯丁·帕拉维西诺（AgustínPalavecino）的行为而对河床提起诉讼，后者于二月份与 “百万富翁” 画作签名2021。

照片中：拉科鲁尼亚卡利总裁马可·凯塞多。（Coprensa-迭戈·皮内达）

接下来是烂摊子。根据奥莱的数据，里弗去年收购了帕拉韦西诺，以换取 180万美元，相当于其通行证的 35％。但是，在谈判中，如果他参加了阿根廷队一半的比赛，则另外 30％ 的球员有购买义务。去年 11 月 7 日，在 20 21 年阿根廷职业联赛第 20 天以 5-0 击败帕特龙塔托的比赛中，这一条件得到了满足。

因此，里弗不得不为剩余的百分比再向卡利支付 170 万美元。但是，Caicedo表示，考虑到截止日期是 12 月，这笔款项尚未支付。

“我们以各种友好的方式进行了尝试，因为俱乐部之间存在良好的关系，直到他们没有再次做出回应，我们不得不向国际足联提起诉讼。我们有耐心，直到他们停止回应我们，我们再也没有资源了，” 卡利领导人说。

“我们100％知道我们拥有所有真相，寄托和支持文件的法律底线，” 阿祖卡雷罗（Azucarero）组织的主席补充说，他最后说，他必须去足球管理机构作为最后的手段。

根据奥莱（Olé）发布的信息，里弗尚未意识到这一司法程序，他们辩称，付款延迟是由于阿根廷因大量美元外流而受到封锁造成的。

将商定的两笔分期付款加起来，River Plate 将向卡利支付 350 万美元购买阿古斯丁·帕拉韦西诺的通行证。照片：路透社/亚历杭德罗·帕格尼

根据专业门户网站Transfermar k t的数据，帕拉韦西诺离开了拉科鲁尼亚卡利，成为其最有价值的球员，因为当时它的价值约为 180万欧元。自从它到达河床以来，其市值持续飙升，正如同一网站目前估计的那样，其市值为 600万。

在教练马塞洛·加拉多（Marcelo Gallard o）的指导下，阿根廷方向盘一直是大多数比赛的主角。仅在 2021年，帕拉韦西诺就参加了联赛，杯赛和国际锦标赛之间的 45 场比赛，此外还打进了 5个进球。

本赛季早些时候，这位25岁的中场球员左膝受伤，迫使他错过了第一场比赛。在里弗在联赛杯上打的七个约会中，这个已经有四个了，只有一个是首发球员。

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