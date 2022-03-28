他们抓获了据称是海湾氏族领导人的 “El Viejo”

他有十五岁的犯罪记录，别名 “El Viejo” —— 众所周知的 “Felipe” 或 “Sebastián” —— 当他在西安蒂奥基亚省弗朗蒂诺穆里区部署的一次行动中被当局抓获时，他收到了一份蓝色的国际刑警组织通告。

根据第四旅 #32 步兵营指挥官乔尼·布斯托斯·里维拉上校的说法，他声称别名 “El Viejo” 的非法行动中心位于安蒂奥基亚、苏克雷、玻利瓦尔和马格达莱纳。在他被捕时，从他身上缴获了 4件武器和弹药。

此外，他本来是苏克雷、玻利瓦尔和马格达莱纳省埃尔林·皮诺·杜阿尔特结构的第二任领导人。

确切地说，在前几天，别名 “尼古拉斯” 的卡洛斯·安东尼奥·莫雷诺·特伯奎亚被引渡，他是被称为海湾氏族的犯罪结构的第二指挥官。

该罪犯是代罗·安东尼奥·乌苏加（Dairo Antonio Úsuga）的继任者，后者于2021年被该国公共部队俘虏。按照这些思路，3月25日星期五上午，应美国纽约和迈阿密法院的要求，在卡塔姆空军基地开始了尼古拉斯的移交。

与 “El Viejo” 一起，别名 “Chilapo”、别名 “A rab” 和别名 “T oreto” 也被捕获，被指定为属于海湾氏族，特别是埃德温·罗曼·贝拉斯克斯山谷结构的成员。

在被捕时，被拘留者被一把冲锋枪、三支手枪、150多发子弹、9个供应商、9部手机、4部通信收音机和现金扣押。

被抓获的人和没收的材料交由主管当局处理，以便起诉。

哥伦比亚陆军司令爱德华多·恩里克·萨帕特罗将军报道了这一点。





亚鲁马尔（安蒂奥基亚）剩余的36辆焚烧巴士

据报道，在Yarumal，残余36人对纵火焚烧一辆公共服务车辆负有责任

在3月27日星期日上午发生的事件中，自称是哥伦比亚革命武装力量持不同政见者的武装人员在Angostura-Yarumal高速公路上拦下了一辆公共汽车，强迫乘客放弃车辆，然后在路上放火。

尽管没有人员伤亡的报道，但当局报告说，他们对残余36人的地区进行了干预，他们声称该地区应对这次袭击负责。

对于安蒂奥基亚省人的安全部长路易斯·费尔南多·苏亚雷斯来说，武装团体在路上安装了炸药，以攻击公共部队：

“在Yarumal和Angostura之间，一辆公共汽车被烧毁，显然还安装了爆炸装置作为诱饵，以便在公共部队抵达时发动袭击。他们正在实地核实局势，我们正在关注这一消息，“这位官员报道说。

爆炸物是由当局控制下引爆的；公共汽车覆盖了Yarumal-Angostura路线。在报告的事件发生后，开展了行动，以寻找应对这一事实负责的人。

根据官方报告，行动由安蒂奥基亚警察指挥部和陆军第四旅执行。同样，他们也不排除这样的说法，即这次袭击是针对运输公司的，目的是为了他们在该地区报告的利润而向其勒索金钱。

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