英国军事情报部门周一表示，俄罗斯的私营军事公司瓦格纳集团已部署在乌克兰东部。

英国国防部表示：“预计将部署包括该组织最高领导人在内的1000多名雇佣军参与作战行动。”

报告指出，瓦格纳的人员被优先用于乌克兰冲突，而不是在非洲和叙利亚的行动。这是由于损失惨重，以及由于乌克兰的激烈抵抗和严重的后勤问题而减缓了入侵。

近年来，瓦格纳集团（Wagner Group）等私营军事公司已成为俄罗斯扩大其规模的重要工具在捍卫自身利益的同时影响世界。目前，俄罗斯雇佣军存在于四大洲的至少30个国家，这表明这种现象在2014年乌克兰的第一次审判中发生的冲突中扩大。

尽管根据俄罗斯宪法，雇佣军公司在技术上是非法的，但事实是，它们已成为莫斯科 “混合战争” 战略的关键组成部分，并为俄罗斯国家元首弗拉基米尔·普京提供了一种 “执行其政治和推进俄罗斯” 的手段。根据战略与国际研究中心（CSIS）的一份报告，世界各地的国家安全利益。

乌克兰顿涅茨克Starobeshevo地区的瓦格纳集团的雇佣军

总的来说，根据《莫斯科雇佣军战争》的作者的说法，这些安全公司是由与克里姆林宫关系密切的寡头所持有的，例如普里戈任（Prigozhin），普里戈任（Prigozhin）与普京关系密切，并受到美国的制裁。

它的主要任务之一是加强俄罗斯的外交政策并扩大其在全球的影响力，因为有了雇佣军，莫斯科才能够支持某些国家或合作伙伴。

从军事角度来看，鉴于这些雇佣军（通常是前安全部队成员）的能力，盟友可以得到加强，而军事存在则建立在没有雇佣军的环境中，甚至在某些冲突中破坏力量平衡，“同时保持作者强调说，克里姆林宫的否认程度似乎是合理的。

此外，与部署俄罗斯士兵相比，雇佣军的消耗性更强，使用雇佣军的风险更小，尤其是在他们在战斗或训练任务中死亡的情况下。根据安情局的说法，安全公司的人员也已成为收集情报信息以及能够进行秘密行动和秘密活动的来源。

保安承包商在被派往国外之前要接受培训，有时甚至在军事基地内接受培训，并可能得到陆军和情报部门的支持。瓦格纳集团在克拉斯诺达尔地区莫尔基诺的情报局（GRU）基地旁边的两个营地训练其人员。

（来自路透社和欧罗巴出版社的信息）

继续阅读：

俄罗斯军队袭击了利沃夫，这座城市集中了因弗拉基米尔·普京的进攻而流离失所的大多数人