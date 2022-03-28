塞巴斯蒂安·利扎布鲁（SebastiánLizarzaburu）提到与安德里亚·圣马丁（Andrea San Martín）的聚会，她最终完成了安妮塔的脚步：“自从我们成为父母以来，这是我们的小狂欢”

本周末，Sebatián Lizarzaburu 和 Andrea San Martín 在一次模特没有参加的会议上被抓后发布了新闻只是从伴侣的腹部喝酒，但他也在努力迈出 Anitta 的一步。虽然这是事实，但许多人指出，只有少数父母在玩得开心，而其他人则质疑当时小孩子在哪里。这就是为什么模特毫不犹豫地评论他的 “小游戏” 的原因。

这位前现实男孩通过广泛的信息澄清说，在他努力取得成功的几天之后，他应该和安德里亚·圣马丁一起出去放松一下。

“所有跟随我的人都非常清楚我每天如何在 chamba、健身房、家里获得 “M”，帮助他人赚钱、自我教育、激励我们、教他们纪律、教他们组织和毅力。他们知道我过去一周在员工中取得的一切成就，这就是为什么我庆祝自己必须如何做到这一点的原因，” Lizarzaburu 开始说。

在这本出版物上，他附上了一张照片，在女儿的母亲旁边的游泳池里可以看到他。这位年轻人说：“这张照片实际上是献给我们自父母以来就参加的第一次郊游和 “小大派对” 的，这是当之无愧的。”

塞巴斯蒂安·利扎扎布鲁详细介绍了他与安德里亚·圣马丁一起离开的情况。（照片：Instagram）

他们没有忽视自己的女儿

Lizarzaburu还澄清说，他们从来没有忽视安德里亚的小女孩，因为这次郊游计划了很长时间。

“实际上，我们提前几个月安排了这一天，因为小组中还有其他父母。所以我们努力交谈，我们做了所有必须在家里完成的事情，我们协调和调整了所有事情，以便孩子们得到别人的照顾，这样房子就干净了，这样 chamba 整洁有序，这样 “该怎么做” 就完成了... 然后我们有了一个好的开始，这不可能总是出于显而易见的原因... 但是他们是当之无愧的，以至于我们让他比 “阿卡普尔科·肖尔” 更好更难，” 他笑着表情表示。

“这是您可以独自一人在没有孩子的情况下独自一人的少数时刻之一，显然是通过电话或视频通话不断进行监控，但可以放心，他们也在度过迷你假期。它很享受，因为它本来应该被享受。庆祝生日，在chamba庆祝成就，自从我们成为父母（一起）以来，就举行了第一次迪斯科舞厅郊游，庆祝了夏季结束的结束，庆祝了与一群好人在一起。他总结说：“有一次五百次... 没什么坏处。”

安德里亚·圣马丁试图迈出安妮塔的一步

安德里亚·圣马丁（Andrea San Martín）与塞巴斯蒂安·利扎扎布鲁（SebastiánLizarzaburu）一起庆祝了她的第一个父亲的郊游，当时-在喝了太多的饮料中-试图让安妮塔通过。她没有注意到的是，这位年轻女子穿着一件心脏病发作领口的连衣裙，正如Instarandula分享的视频所示，这些衣服曾多次露出乳房。

我们还看到塞巴斯蒂安·利扎布鲁腹部的前模特正在喝酒。

“不谦虚，她怎么会穿这样的衣服，哈哈，安妮塔（Annita）走了一小步，现在是祖母，所有的污点都出来了。天哪，圣马丁与塞巴斯蒂安·利扎扎布鲁一起参加了一个聚会”，传播视频的平台的所有者塞缪尔·苏亚雷斯笑着说。