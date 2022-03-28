里卡多·门多萨（Ricardo Mendoza）认同克里斯·洛克（Chris Rock）后，再次点燃了对他轻微嘲弄的批评：“小心检方对你展开调查”

克里斯·洛克因在 2022 年奥斯卡颁奖典礼上嘲笑贾达·平克特的脱发而被威尔·史密斯猛烈打耳光之后，哈布兰多·韦瓦达斯主持人里卡多·门多萨毫不犹豫地使用自己的 Instagram 帐户表示自己觉得自己与喜剧演员很认同。这种反应很快引起了社交媒体用户的批评，他们问他嘲笑在公共汽车上遭到性侵犯的未成年人道歉去了哪里。

如您所知，几个月前，这位演员因嘲笑未成年人遭受的性侵犯而受到严厉批评，这就是为什么检方决定对侵犯儿童和青少年权利的行为展开调查的原因。

尽管他出去向搭档诺卡·加斯帕（Norka Gaspar）道歉，但里卡多·门多萨（Ricardo Mendoza）再次出现嘲笑他恶作剧的后果。

“克里斯·洛克，因为，我知道你在经历什么。要小心，检方会为你展开调查... 然后你就剥皮了，” 里卡多写道， 给克里斯·洛克贴上了标签。

他还提到了最终直接激怒威尔·史密斯的笑话。他写道 ：“对我来说，克里斯·洛克关于威尔·史密斯妻子的笑话很温和，但仍然是黑暗的幽默。”

应该记住，克里斯·洛克因嘲笑患有脱发的妻子的秃头而被威尔·史密斯打耳光。尽管这位女演员公开谈论了投诉的邪恶性，但对她来说这是一个非常敏感的话题。

里卡多·门多萨觉得自己认同克里斯·洛克。（照片：Instagram）

里卡多·门多萨觉得自己认同克里斯·洛克。（照片：Instagram）

这些帖子很快在社交网络上引起了轰动，因为尽管这是在他们的故事中写的，但许多人还是拍摄了屏幕截图并进行了分享，这使他想起了他在YouTube节目中对性侵犯未成年人的嘲弄。

对里卡多·门多萨的批评重新点燃

“还记得里卡多·门多萨在遇险中出来道歉的时候吗？几周后，这里是主，却没有学到任何东西。”，一位用户在他的 Instagram 帐户上写了这位喜剧演员的评论。

“记得里卡多·门多萨（Ricardo Mendoza）关于那个女孩在公共汽车上受到骚扰的坏笑话。对于所有有限制的事情，如果有人每隔1分钟对你开个玩笑然后去嘲弄和羞辱，你会怎么做？”，另一位追随者说。

“里卡多·门多萨（嘲笑在公共汽车上受到骚扰的未成年人的人）：“对我来说，关于威尔·史密斯妻子的笑话很柔和，这是黑暗的幽默。”有人真的认为这个白痴会改变或者学到什么吗？愚蠢不会被任何人带走...”，另一位用户说。

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