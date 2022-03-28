雷纳尔多·鲁达派人赞扬 Pekerman

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Venezuela v Bolivia - Estadio Agustin Tovar, Barinas, Venezuela - January 28, 2022 Venezuela coach Jose Pekerman. Picture taken January 28, 2022 REUTERS/Manaure Quintero

本周二，哥伦比亚国家队将在奥尔达斯港对阵委内瑞拉，委内瑞拉将有一位老朋友坐在替补席上；何塞·内斯托·佩克曼（JoséNéstor Pékerman）带领咖啡队参加了两届世界杯（2014年巴西和2018年俄罗斯杯），现在将成为 “三色” 的评委在2022年卡塔尔复活赛中寻找一席之地。

应该记得，与何塞·内斯托·佩克曼一起，哥伦比亚国家队在世界锦标赛中表现最好，他在2014年巴西进入了四分之一决赛，当时他以2-1落入了当地人，詹姆斯·罗德里格斯在完成得分手后赢得了金靴奖，从而触动了荣耀那场比赛。

罗萨里诺（Rosarino）一直对我们的国家表示钦佩，因为他有一个哥伦比亚女儿，她是在佩克曼（Pékerman）在七十年代捍卫独立麦德林的色彩时出生的。尽管处于领先地位，但阿根廷人对哥伦比亚有着非常特殊的感情。

他在 “Vinotinto” 的掌舵下领导了三场比赛，他在乌拉圭和阿根廷手中遭受了两次失利，而他的处子秀是在主场比赛中以 4-1 击败玻利维亚。他们的领导人累积了八个进球反对和五个赞成。

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在上次新闻发布会上，雷纳尔多教授在CTE Cachamay体育场与委内瑞拉国家队比赛之前毫不犹豫地承认这位前 “Albiceleste” 技术员的工作。

哥伦比亚国家队获得2022年卡塔尔资格的唯一选择是通过复活路线，这还不足以击败委内瑞拉，自1996年12月15日以来，委内瑞拉一直没有被预选赛击败，当时委内瑞拉在圣克里斯托瓦尔2-0获胜，来自豪尔赫·贝穆德斯和伊万·勒内·瓦伦西亚诺的进球。

如果他们在委内瑞拉的土地上获得三分，雷纳尔多·鲁埃达的球队将不得不预计秘鲁将在利马落入巴拉圭，这将使他们有机会分别对阵阿联酋或澳大利亚进行复活。

平局将使哥伦比亚的局势进一步复杂化，因为除了里卡多·加雷卡的学生必须获得的不利结果外，他还必须看看智利圣地亚哥，那里的澳大利亚人面对 “Charrúas”。

尽管统计数据即将被打破，但事实是，何塞·内斯托·佩克曼面对哥伦比亚的时代从未输过。应该记得，这位前托卢卡教练成功通过了阿根廷的 U20。

这将是鲁达和佩克曼第四次在预选赛中面对面，高乔人必须以两胜一败获胜。

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