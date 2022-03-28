普京的战争是习近平在台湾的榜样：ESG基金经理

（彭博社）— 对于经营历史最悠久的对社会负责的投资基金之一的索尼娅·科瓦尔来说，俄罗斯入侵乌克兰以及随后通过制裁引起的国际谴责可能是中国的总体演习。

它谈到世界第二大经济体时说，中国政府将资本主义视为 “通往社会主义之路的休息站”，并越来越多地遏制其曾经 “不受约束的资本主义”。

波士顿泽文资产管理公司总裁科瓦尔说：“让我们担心的是，未来风险将进一步增加。”“中国政府不欠任何人，只欠自己。”

这位 44 岁的投资者表示，她担心弗拉基米尔·普京对乌克兰的无端袭击可能会让习近平主席考虑如何处理台湾，中国认为台湾是其领土的一部分。如果你决定采取行动，金融市场所面临的风险将远远超过乌克兰战争，因为全球在中国的投资超过了俄罗斯的投资。

中国占新兴市场基准的30％左右，而俄罗斯在入侵乌克兰之前占不到5％。根据彭博社收集的数据，从另一个指标来看，考虑环境、社会和公司治理因素的基金至少有2,900亿美元分配给中国资产，约为战前俄罗斯资产的15倍。

科瓦尔说，截至2月底管理7.2亿美元的Zevin尚未决定是否出售其在该公司拥有的两家中国公司的股份。他不想透露这些公司的身份。

科瓦尔表示，可持续投资者不应该在俄罗斯投资，他的祖父母在乌克兰是苏联的一部分时是来自乌克兰的难民。他说，它在2008年入侵格鲁吉亚和六年后吞并克里米亚是投资者应该避开该国的明显警告信号。

至于中国，风险要重要得多，因为中国是全球供应链的基本组成部分，因为中国生产从智能手机到挖掘机的所有产品。科瓦尔说，投资者 “几乎不可能” 摆脱对供应链的敞口。

科瓦尔说：“我们必须弄清楚如何在中国使用手术刀。”“政府行动的不可预测性可能针对不同的部门。作为没有实地存在的投资者，我们如何知道下一个目标是什么？”

Kowal大约在15年前开始了他的可持续发展投资职业生涯，并于2009年加入Zevin。该公司由罗伯特·泽文（Robert Zevin）于1990年代末创立，他是对社会负责的投资的先驱，四年前离开了公司。

泽文最大的策略 “全球升值” 在今年前两个月损失了8.6％的净值。去年，该公司在过去三年中实现了15％的回报率和17.7％的年化利润。这或多或少符合其基准，即摩根士丹利资本国际公司ACWI指数和彭博社中级美国政府/信贷指数的组合。

Kowal表示，当投资者意识到许多超越其ESG（环境、社会和公司治理）资格的基金对现实世界影响不大时，对可持续投资的强烈兴趣就会减弱。他说，投资者和基于信仰的基金会很可能会率先将其资金从带有ESG标签的基金转移到更符合其使命和价值观的对社会负责的基金。

科瓦尔说：“每个人都在努力说服客户他们正在产生影响，但实际上，尽管资金浪潮，我们并没有看到太多的行为结果。”“冲击清洗是个大问题。”

原注：

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