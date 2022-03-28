警察和疑似 huachicoleros 在伊达尔戈面临枪击

3 月 28 日星期一上午，来自伊达尔戈州圣阿古斯丁·特拉西亚卡的警察怀疑华奇科勒罗斯在埃尔胡扎赫社区与枪支发生冲突，当时身穿制服的人员正在该镇进行巡逻。

据称，警察在一辆白色雪佛兰Express面包车被盗并被当场遗弃后遭到约10人的袭击。

在注意到怀疑携带长短武器以及战术装备的Huachicoleros袭击之后，这些穿制服的人以同样的方式对逃离车辆的侵略者做出了同样的反应。所有三级政府的当局都实施了一项安全行动，试图找到应对袭击负责的人。

据称，据称Huachicoleros袭击了这些穿制服的男子，企图将他们赶走，因为他们正在搜查非法没收碳氢化合物的私人住宅。

伊达尔戈是 huachicoleo 活动量最高的州（照片：Cuartoscuro）

在距离冲突发生地约六公里的库奥特佩克社区，当局确保在该镇农村地区的一间小屋内秘密扣押。

对财产的搜查是根据法官的命令进行的，因为调查警官提供了该地存在 huachicoleo活动的证据。当局在房屋中获得了2,100升碳氢化合物以及与墨西哥石油公司（Pemex）管道相连的软管，用于涉嫌开采碳氢化合物。

伊达尔戈州总检察长（FGE）的人员、部长级警察、专家和墨西哥陆军成员参与了这次行动，没收了28桶，每桶200升，以及500米长的连接该建筑物和墨西哥陆军的软管。碳氢化合物管道。

投保货物和碳氢化合物都已提供给地方检察官办公室的检察官办公室，作为先前为该案打开的调查档案的证据的一部分。据报告，没有人因这些事件被捕。

与华夏科尔的斗争留下了超过1360亿比索（照片：PMT）

3月23日，国防部（塞德纳）负责人路易斯·克雷森西奥·桑多瓦尔将军报告说，伊达尔戈是燃料盗窃量最高的州，这种活动被称为huachicol。

根据该官员提供的信息，2月，除了为974,331升碳氢化合物投保和177次秘密射击外，还因来自huachicol的罪行逮捕了99人，从而确保了三个地点和23辆车的安全。

克雷森西奥·桑多瓦尔将军强调，除了为墨西哥石油公司的九条管道提供安全保障外，目前有3,80名塞德纳人员全职致力于打击华奇科尔。

总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AndrésManuelLópezObrador）表示，由于对华契科尔的行动，已经节省了约1360亿比索，这对于老年人援助基金来说是一个更大的数字。

“通过不允许使用huachicol，我们已经节省了13.6亿比索，这多少钱？总统说，这比我们在一年内为老年人指定的养老金还要多，顺便说一句，我们承诺增加老年人的养老金。”

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