佩德罗·卡斯蒂略的侄女在 MTC 获得了 S/18,000 的服务订单

总统佩德罗·卡斯蒂略的政治侄女范妮·亚克利·奥布利塔斯·帕雷德斯将从与交通运输部的两份合同中受益同月的通讯量相当于1.8万个太阳。

莉莉亚·@@ 帕雷德斯的侄女奥布利塔斯·帕雷德斯（Oblitas Paredes）是一名会计师，她的服务订单于今年2月4日获得（6,000个鞋底），同月24日（增加了 12,000个鞋底）。

Panorama 计划去了总统侄女在乔里略斯的家中，乔里略斯起初否认有服务令。但是，面对证据，他承认了这一点，但表示这是一个巧合，尽管第一项命令是在宣布有能力向国家提供服务的第二天才获得批准的。

靠近佩德罗

总统的侄女在妻子的身边，也出席了国家元首的宣誓仪式，根据Panorama 的说法，他将成为组织总统侄女生日聚会的人的一部分。

此外，它还登记了2021年8月至10月期间对政府宫的12次访问。

它还记录了2021年9月24日与海运委员会部长办公室前顾问的会晤。范妮·奥布利塔斯说，这是因为她申请了普罗维亚斯的 “会计分析师III” 职位，并且想知道程序是什么。他说：“我是以个人方式做到的。”

第一顺序的服务

第一项命令的日期为2022年2月4日，授权该服务准备机构风险管理中管理人员支付的款项的预估和估算。每月的金额为6,000个鞋底。只有一天，她完成了成为国家供应者的程序。

Panorama 表示，这笔款项是由 Fany Oblitas 收取的，她说她的部分工作是更新数据。

枢密院执行主任爱德华多·埃雷拉说：“存在明显的道德违规行为，因为与总统关系密切的人之间存在明显的利益冲突，因为她是第一夫人的侄女，而且与国家签订的合同显然是不正常的。”反腐败委员会

第二个服务订单

属于 MTC 的 Sutran 的第二份服务订单日期为 2022 年 2 月 24 日。该服务是 “车辆控制和管理次级管理的信息管理专业管理”。

他打算在三个月内收集的金额是12,000个鞋底。但是，范尼奥布利塔斯保证，在MTC听取指控后，他拒绝了该命令。

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