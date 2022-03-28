佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castillo）和他在国会中的十句话：“好像宝拉犯规了，埃琳娜受到了惩罚”

秘鲁总统佩德罗·卡斯蒂略今天下午对秘鲁的动议作了辩护反对派提出的@@ 总统空缺共和国国会，今天将进行辩论和表决。国家元首在外交部长塞萨尔·兰达、住房部长盖纳·阿尔瓦拉多、交通部长尼古拉斯·布斯塔曼特、文化部长亚历杭德罗·萨拉斯、司法部长费利克斯·切罗和国防部长何塞·加维迪亚的陪同下抵达会议厅。抵达议会后，他收到了部长内阁负责人阿尼巴尔·托雷斯的问候。

这些是总统今天下午在国会的简短讲话中留下的一些短语。

-“我永远都不会为合法性做一个干净的选择，我将继续竭尽全力巩固制度性”。

-“在这几个月中，我与我的员工会面，我感受到了他们的喜爱和认可。我还听到了对我的管理层的非常严厉的抱怨和批评，我谦卑地倾听和接受这些抱怨和批评。”

-“晋升的空缺是由于永久丧失道德能力的原因。每个人都知道，它不包含有效支持它的单个元素，因为它是新闻界某个版本的汇编。”

-“我问，我怎么可能打算对第三方的行为进行指控和惩罚？好像宝拉犯规了，艾琳娜受到了惩罚。”

-“此外，引起广泛关注的一个事实是，该议案的起草主要是考虑到有偏见，矛盾和未经证实的新闻报道。”

-“这项动议是媒体审判如何设法使空缺动议获得通过的最好例子。”

-“秘鲁人民，让我们共同努力打击祖国的真正敌人，腐败，贫困，歧视，不平等，公民不安全，暴力侵害妇女行为只是其中的一部分。”

-“今天下午我将受到你的审判，与我的批评者所宣布的相反，我亲自行使了自己的防御能力，因为我所揭露的真相得到了加强。”

-“拒绝这项空缺动议并不意味着不会对这些问题进行进一步调查。恰恰相反。我们准备继续与相关调查和机构合作。”

-“国会议员，我请你投票支持民主，投票支持秘鲁，投票反对不稳定。”

反应

正是 Elena 和 Paula 的话在 Twitter 上引起了反响。以下是其中的一些。

Twitter 对佩德罗·卡斯蒂略的话的反应。

Twitter 对佩德罗·卡斯蒂略的话的反应。

Twitter 对佩德罗·卡斯蒂略的话的反应。

Twitter 对佩德罗·卡斯蒂略的话的反应。

Twitter 对佩德罗·卡斯蒂略的话的反应。

Twitter 对佩德罗·卡斯蒂略的话的反应。

Twitter 对佩德罗·卡斯蒂略的话的反应。

Twitter 对佩德罗·卡斯蒂略的话的反应。

空缺辩护

为了回应这些指控，卡斯蒂略总统将空缺动议的20点分为四个部分：

首先，辩护状是根据去年12月提出的上一次动议中已经讨论过但未被采纳的事实编写的。因此，总统表示，再次使用相同的论点是没有意义的，因为这侵犯了不因同一行为而受到两次起诉的权利。

其次，它涉及第三方参与的事件。在这方面，国家元首质疑他怎么可能因第三方行为而指控和惩罚他。

第三，该动议指出了检察官办公室和议会本身正在调查的事实。总统问 ：“利用这些事实怎么可能在没有任何证实的情况下对其进行制裁”。

第四，该文件介绍了不符合空缺条件的新事实。在这方面，国家元首重申，他没有确凿的证据和要素，而且主要是根据媒体的说法编写的。

继续阅读：