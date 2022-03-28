保罗·格雷罗（Paolo Guerrero）和一名阿根廷记者批评他使用了秘鲁未经验证的目标的诡计照片

保罗·格雷罗是秘鲁国家队中为数不多的在 2022年卡塔尔预选赛击败乌拉圭时大声反对裁判的球员之一。但是，“捕食者” 犯了一个错误，并没有意识到他上传了经过编辑的照片来支持 “双色”，这遭到了阿根廷记者的严厉批评。

辩论F节目开始谈论守门员塞尔吉奥·罗切特（Sergio Rochet）在以争议告终的比赛中犯的错误。马丁·利伯曼开始@@ 说：“罗切特做了什么，我还不明白，这不是一厘米的进球。”前门将卡洛斯·纳瓦罗解释了这位乌拉圭门将想做什么。“他忘记了自己在哪里，我得到了印象。”

达米安·特里利尼加入了对话。“秘鲁人民非常生气，球员们，非常愤怒。回顾统计数据和表格，秘鲁的抽奖并没有改变局势，我必须赢。”利伯曼表现出另一个职位。“是的，但乌拉圭没有资格。对不起，秘鲁有可能直接获得资格。”

“秘鲁人非常生气，但事实是他们是不对的，如果他们没有，无论他们多么想伪造图像。 保罗·格雷罗引起了我的注意，他抓住了一张伪造的图片并将其发布在自己的 Instagram 帐户上 ，” 丹尼尔·阿韦拉内达说。“格雷罗是伪造出版它还是他错了？”，是马丁·利伯曼提出的问题。

记者阿韦拉内达向 “blanquirroja” 的粉丝们发了一条消息。“准备好了，有证据表明球没有进入，故事结束了，考虑赢得巴拉圭。”

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