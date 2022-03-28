2022 年奥斯卡奖：威尔·史密斯击中克里斯·洛克之后他们为什么还记得爱德华多·亚涅斯

2022 年的奥斯卡颁奖典礼是因 COVID-19 疫情而被暂停后的首次亲自参加，留下了难忘的时刻。演员们首次赢得小雕像，在某些类别中会感到惊讶，但由于La Academia剧本中的事实，每个人都永远不会忘记这场盛会。

威尔·史密斯是一位著名演员，因在电影《理查德国王：一个胜利的家庭》中的角色而赢得了他的第一个奥斯卡奖，在后者与喜剧演员克里斯·洛克开玩笑后，脸上打了个脸史密斯的妻子贾达·平克特·史密斯（Jada Pinkett Smith）在颁发最佳纪录片奖获得者之前遭受了脱发。

这个尴尬的时刻是通过电视直播的，尽管在某些国家，他们在政变后审查了讨论。但是，两者之间的对话开始在社交网络上流传，并且威尔·史密斯（Will Smith）对洛克（Rock）提出了侮辱：

在仪式中间，网友们立即对一拳做出了反应。有些人为他为妻子辩护的方式鼓掌，但另一些人不同意演员的暴力反应。尽管他们都达成了共识：因为贾达·平克特（Jada Pinkett）的外表和遭受的脱发而侮辱了贾达·平克特（Jada Pinkett）。

墨西哥演员爱德华多·亚涅斯（EduardoYáñez）主演的另一个社交媒体部门并没有错过记住类似事件的时刻，而是走了必要的距离在红地毯上对付记者。

那天，即2017年10月，在加利福尼亚州洛杉矶举行的潘塔亚电影服务发布会上，他拍了娱乐记者帕科·富恩特斯（Paco Fuentes），后者参加了在Univision网络上播出的El Gordo y la Flaca节目。

亚涅斯的反应是因为富恩特斯向他询问了他儿子在美国出演的一起事件。这位年轻人在捐赠平台上开设了一个账户，在撞车事故后得到资金来维修汽车。

这位恼火的演员回答说：“如果你太担心我的儿子，你就把钱寄给他，伙计，或者你去告诉他。”

记者说：“人们是担心的人，” 这引发了演员更加激烈的反应。亚涅斯在给记者打耳光前不久说：“太糟糕了 *，你就是这么说的，这样人们就可以进入他们不关心的事情。”

该事件引起了极大的争议，尽管亚涅斯在 Twitter 上道歉后不久，模因就爆发了，富恩特斯决定启动一项法律程序，他在2020年赢得了胜利，并因此获得了大笔款项作为赔偿Yañez 政变。

在这种情况下，人们记得这一刻，并将其与2022年奥斯卡颁奖典礼上的情况进行了比较。在模因和笑话之间，数字平台充满了回忆。甚至有人指出，亚涅斯会为克里斯·洛克（Chris Rock）佩戴的麦克风隆隆声的那次打击感到自豪。

出于好奇，他们还提到了演员欧金尼奥·德贝兹（Eugenio Derbez），由于 CODA 获得了最佳影片的胜利，他赢得了小雕像，出席了两次活动。有了亚涅斯的耳光，他完全落后于当下；在史密斯的政变中，他在观众中混杂在一起。

在 Televisa 上播出的Se Val e节目也引起了人们的笑话，因为他们回忆说，每当客人发生重大事故时，制作人都会播放歌曲 “Arremangala，repujala” 供主持人跳舞，这种情况可能会在2022 年奥斯卡颁奖典礼

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