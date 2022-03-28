维多利亚·萨拉萨尔遇害女性一年后，这位萨尔瓦多妇女在图卢姆被警察杀害

周一，几个民间社会组织呼吁对萨尔瓦多移民的案件进行 “正义和伤害赔偿”，该移民于2021年3月在金塔纳罗奥州图卢姆被四名警察杀害。

“自2018年以来在墨西哥被确认为难民的萨尔瓦多妇女维多利亚·萨拉萨尔（Victoria Salazar）被杀害一年后，当局（...）继续推迟案件的审理，在没有事先通知合法代表家庭的人的情况下暂停审理，而调查缺乏性别他们在一份声明中说，观点和完整性，导致维多利亚州的家人有罪不罚和缺乏诉诸司法的机会。”

2021年3月27日，萨尔瓦多移民维多利亚·埃斯佩兰萨·萨拉萨尔现年36岁，自2018年以来持人道主义签证居住在墨西哥，在图卢姆被四名警察杀害。

萨拉萨尔的录像带死亡在墨西哥和萨尔瓦多引起了愤怒，并引发了国际组织和团体的抗议，这些组织和团体指责墨西哥安全部队种族主义和厌女症，以及萨尔瓦多的主张。

4月初，墨西哥当局将四名警官（三男一女）与针对维多利亚州的杀害妇女罪的刑事诉讼联系起来。

2021年8月，国家人权委员会（CNDH）发布了一项建议，除其他外，要求公开道歉、为家人提供医疗和心理护理以及承认其为受害者。他们说，“当局忽略了这一点。”

法律代理人认为，“虽然该建议没有涉及间接受害人的意见，但它没有从性别或跨国角度出发，没有建立遵守该建议的机制，在公开道歉中没有考虑法律程序的时机，而且确实如此。没有强调有必要进行彻底的调查，在发布七个月之后，当局没有尽力遵守调查结果”。

他们补充说，他们领导的寻求正义的努力不仅限于维多利亚案，而且还寻求成为成千上万的移民妇女，国际保护申请者和难民的代言人，墨西哥 “不保证保护和诉诸司法”，相反，它一再侵犯她们使他们看不见，歧视他们，并使机构暴力永久化”。

该声明由司法基金会（FJEDD），人权法律援助委员会（Asilegal），移民妇女研究所（Imumi）和墨西哥庇护所签署，这些组织陪同家人，记录了刑事诉讼中的矛盾之处。