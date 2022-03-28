根据税务报表，卡累利姆·洛佩斯为布鲁诺·帕切科的女儿的派对支付了95,000鞋底





自从发现它以来，在当时的秘书布鲁诺·帕切科（Bruno Pacheco）办公室附近的政府宫的浴室里，总金额为2万美元。帕拉西奥·德·戈比尔诺的前秘书长布鲁诺·帕切科（Bruno Pacheco）已开始在检察官办公室发表讲话，并透露，女商人卡雷利姆·洛佩斯（Karelim López）是支付花费女儿生日聚会的9.5万鞋底的人Latina，一家媒体机构，可以访问她向卫生部听众发表的声明。

根据这份证词，帕切科并不知道这个聚会，这让女商人感到惊讶，而且他没有参加。她还透露，洛佩兹是女儿圣餐的教母。

帕切科在另一份陈述中断言，在办公室洗手间发现的20,000美元，他说，向律师费尔南多·乌加斯（Fernando Ugaz）辩护费尔南多·乌加斯（Fernando Ugaz）支付辩护费尔南多·乌加斯（Fernando Ugaz）的费用是他兄弟中的 “猪”，巧合的是，他们在搜查期间发现了两个信封，这是他在搜查之前已经给出的版本共和国国会监察委员会。

“我很清楚，我从来没有在皇宫存过钱。正如我所指出的那样，我每周只有 S/50 的费用来支付。我为费尔南多·乌加斯·泽加拉寻求法律辩护，他要求我支付2万美元；这是我必须在2021年11月19日支付的款项，” 帕切科告诉检察官办公室。

2万美元的起源

“11月19日，我搬到了政府宫。口袋里有两包一万美元的钱，我选择把钱安全地放在厕所里，那里有我的个人衣服。我把它放在鞋盒里了。我想指出的是，这笔钱既不在马桶水箱里，也不在厕所附近，” 帕切科说。

帕切科否认拥有财产

“我没有任何财产。唯一的问题是我有一辆废弃的 Tico AOD840 底盘车。我在 1985 年买了它，花了大约 3 千个鞋底”，布鲁诺·帕切科起初说。

反过来，在担任帕拉西奥秘书长之前，他告诉了自己作为教师的薪水是多少。“每月有2,200个鞋底被任命为教授。其中赡养费和一些债务的审判受到影响，” 他说。

作为秘书长，布鲁诺·帕切科（Bruno Pacheco）凭借折扣获得了19′400新元的薪水，当被问及他的费用是多少时，他担任该职位时。“它们很小，因为我在宫殿里有行动能力和食物，这是必要的。关于我的家人，我把我的 BCP 持有卡交给了我女儿的母亲。他补充说，母亲负责我家人的开支，给了我大约 S/50 的个人开支。”

但是，布鲁诺·帕切科（Bruno Pacheco）表示，他没有任何交易证据，但他会询问律师。

帕切科因涉嫌向 Sunat 施加压力以支持某些公司而受到调查。由于对他的诉讼，他在离开该国时面临两个障碍。

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