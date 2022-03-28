在哥伦比亚革命武装力量第33名持不同政见者面前，这次袭击归因于波哥大南部的中央情报局

3月28日星期一上午，失踪的哥伦比亚革命武装力量持不同政见者的第33阵线声称对位于波哥大玻利瓦尔城镇的Arborizadora Alta中央情报局的袭击负责。这些事件发生在同月的26星期六晚上，导致两名未成年人死亡，并对附近其他公民的健康造成影响。到目前为止，已经对该行业的安全摄像机的注册表进行了分析，该记录了事故的确切时刻，从而确定了罪魁祸首。调查小组说，这名被指控的罪犯本来会把爆炸物留在行李箱里，炸药后来爆炸了。

当地媒体保证，被点名埋设炸弹的人被认定为 Anfo。根据波哥大都会警察局的说法，安福埋设了一枚由硝酸铵和燃料组成的炸弹。调查人员说，巡警琼·卡米洛·丰塞卡（Joan Camilo Fonseca）因受伤不得不住院，他本来会看到行李箱被遗弃的那一刻。国防部长迭戈·莫拉诺、总统伊万·杜克和波哥大市长克劳迪娅·洛佩斯（Claudia López）宣布，任何提供必要信息以澄清发生的事情的人都将获得3亿美元的奖励，这些信息将使知识分子和有待查明这次袭击的物资肇事者.

在社交媒体上发布的视频中，该阵线的指挥官被别名为 “阿利” 所认可，他解释说，这次袭击是庆祝曼努埃尔·马鲁兰达·贝莱斯（别名蒂罗菲霍）逝世周年的结果。这名游击队战士于 2008 年 3 月 26 日死亡。

“部署在马格达莱纳·梅迪奥全境的所有部队都受到指导，开展军事、宣传和文化活动。摊位是在从 Y de Astilleros 通往奥卡尼亚市的道路上建造的，位于被称为 La Curva 的地点的高度。在从Tibu通往El Tarra的路上，在凡尔赛区。在从拉加巴拉区通往库库塔市的道路上。（...）他在片段中提到，在波哥大的玻利瓦尔城（Ciudad Bolivar）启动了针对警察CAI的爆炸性指控”，证实该武装团体参与了令人遗憾的事件，造成35人受伤。

据持不同政见者说，他无意使这次袭击直接影响到平民。

持不同政见者在公报的最后一部分中说，如果这些行动影响到平民，那不是他的意图，但他的声音没有出现，而是在后台听见。“这是对当地居民的残酷而疯狂的袭击。我们剩下的 35 人受伤，一名未成年人死亡，另有一人情况危急。正在努力寻找那些负责任的人（...）他们可以肯定，控制实体正在不懈地努力恢复该镇的秩序，” 政府秘书费利佩·希门尼斯·安吉尔在接受卡拉科尔电台采访时说。

丹尼尔·斯蒂文·杜克是这些事件的第一位死亡者。他 12 岁，在 El Paraiso 学校学习。第二个未成年人是伊万娜·莎乐美·兰格尔（Ivana Salome Rangel），她是一个五岁的女孩，在撞击之后，她的大脑质量受到严重伤害。在迈森的医院里，他被宣布脑死亡。这个女孩终于在今年 3 月 28 日早上去世了。

“我们拒绝针对任何公民的一切暴力和犯罪袭击，但臭名昭著的无辜儿童死亡使我们受到的伤害更大。与受害者团结起来，团结起来反对暴力，争取正义。我们必须实现的是联盟而不是同时操纵，” 克劳迪娅·洛佩斯说。





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