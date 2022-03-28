宇航员的理想选择：他们创造了一种转基因生菜，可以帮助骨骼

由美国加州大学戴维斯分校的生物化学家凯文·耶茨（Kevin Yates）领导的研究人员小组 使用一种以其有效性而闻名的甲状旁腺激素（PTH）变体对植物进行了修饰，以干预对钙磷代谢的调节。身体。

研究人员创造了一种能够产生刺激骨骼形成的激素的生菜。它的种子可以在国际空间站和将来的火星旅行中种植，因为缺乏重力会减少机组人员的骨量。这将有助于宇航员通过简单地吃沙拉来减轻骨质流失。据他们说，每天服用300克生菜，宇航员可以获得避免骨骼问题所需的量。

耶茨说：“目前，国际空间站上的宇航员正在进行某些练习来维持骨量，但他们通常不会在那里呆六个月以上。”美国宇航局正准备在2030年代将人类送往火星。

但是，载人前往火星的飞行任务大约需要 10 个月的时间才能到达，宇航员在返回地球之前将停留大约一年的时间来研究地球。一些研究表明，在太空中度过的每个月平均损失超过1％的骨骼材料。 这次为期三年的旅行可能会增加旅行者易患骨质减少症以及后来患骨质疏松症的脆弱性。

这种生菜还可以帮助地球上资源有限且无法获得传统药物的地区预防骨质减少和骨质疏松症（Pexels）

作为替代方案，在美国宇航局的帮助下，耶茨和他的同事同样来自加州大学戴维斯分校的索门·南迪和凯伦·麦克唐纳想出了一种让机组人员自己生产这种物质的方法：生菜。南迪说：“宇航员可以携带很小的转基因种子，然后像普通生菜一样种植它们，这样他们就可以利用植物合成诸如PTH之类的药物，然后食用它们。”

研究小组还想检查转基因生菜在国际空间站上的生长情况，以及它产生的 PTH 量是否与地球上的生长量相同。 关于它的味道，尽管研究人员由于尚未确定其安全性而尚未对其进行测试，但他们预计它将与大多数其他转基因植物一样与普通生菜非常相似。 在国际空间站进行的实验证实，在这种非常有限的环境中可以种植普通的生菜。

它还需要几个阶段才能作为食物送到宇航员手中。研究人员需要优化 PTH 表达水平，然后在动物模型和人体临床试验中测试该菌株安全预防骨质流失的能力。

美国宇航局正准备在2030年代将人类送往火星。在执行任务期间制作补给品可以降低成本并避免物理伤害，尤其是在较长的探险中，例如火星任务（Pexels）

耶茨说：“如果当我们派宇航员前往火星时，植物还没有被用来生产药物和其他有益化合物，我会感到非常惊讶。”

研究人员表示，除了对未来的太空旅行者有益之外，这种蔬菜还可以帮助在资源有限且无法获得传统药物的地球地区预防骨质减少和骨质疏松症。

在这项研究中，检查了几种类型的改良生菜，得出的结论是，每公斤生菜可获得 10 至 12 毫克的 PTH。 这意味着，每天只要380克生菜，宇航员就可以得到避免骨骼问题所需的所有甲状旁腺。

当被问及转基因生菜的好处时，英国阿伯丁大学风湿病学名誉医生兼名誉教授大卫·里德强调说，这一发现 “可能有助于治疗骨质疏松症”

生菜对身体有很多好处，例如纤维和水。可以食用大量的生菜，并且总能提供很高的营养价值（Pexels）

索迪斯的食品工程师拉斐尔·基罗加（Rafael Quiroga）说：“开发用于治疗人群常见疾病的食品已经有很长时间了，一个例子是，在智利，面粉中添加了叶酸，以预防怀孕期间胎儿的疾病。”智利。这位专家还强调，转基因食品可以对当今社会面临的疾病的治疗做出重要贡献，“在日常和侵入性较小的基础上，例如药物治疗”

另一方面，洛斯安第斯大学（Universidad de Los Andes）的医生，营养学家兼营养学院院长埃利安娜·雷耶斯（Eliana Reyes）表示：“我们不应该对基因操作的食物感到不好，因为 生菜可以在太空中种植是一个很大的进步 。这表明转基因或转基因食品不一定是坏事，因为它们被用来改善人类健康。”

研究人员表示，这种蔬菜还可以帮助地球上资源有限且无法获得传统药物的地区预防骨质减少和骨质疏松症（Pexels）

生菜对身体有很多好处，例如纤维和水。可以食用大量的生菜，它们将始终提供很高的营养价值

Yetes和他的团队在圣地亚哥的美国化学学会上介绍了他们的第一个发现。尽管实验的最终结果仍处于早期阶段， 但研究人员表示，这不仅对宇航员而且对所有人来说都是个好消息。

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