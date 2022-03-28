国际刑事法院：82.7％ 的秘鲁人认为，如果佩德罗·卡斯蒂略腾空，他们都应该离开

如果共和国总统佩德罗·卡斯蒂略·泰罗内斯是3月28日星期一在国会空缺，接受 CPI调查的受访者中有82.7％认为所有人都应该离开，包括议会，选举应该立即被称为将军。

面对这样一个问题：“如果要举行新的总统选举，你最同意这两种选择中的哪一个？”结果如下：

- 只选举秘鲁新总统，取代佩德罗·卡斯蒂略总统，现任共和国国会应继续：12.7％。

- 国家新总统和共和国新国会的选举：82.7％。

-你不知道/不想：.6％。

Panorama计划透露的调查还显示，有53.6％的人同意卡斯蒂略·泰罗内斯的空缺，而42.1％的人不同意。4.3％的人不知道或不思考。

CPI总经理奥马尔·卡斯特罗（Omar Castro）解释说，在该国南部和中部高地，接受调查的人反对空缺率高达62.3％，而秘鲁沿海和北部高地的空缺率最高，达到55.5％

国会更不赞成

至于国家元首的解职，这表明与12月相比有所增加。68.4％的人不赞成佩德罗·卡斯蒂略的管理层，而23.1％的人赞成。

但是，对共和国国会的质疑要大得多。不赞成率达到76.7％，而16.1％的人同意。7.2％的人不知道或不思考。

奥马尔·卡斯特罗说：“民众很累，希望如果举行新的选举，共和国总统和国会就会改变。”

消费者价格指数调查于2022年3月21日至25日进行，有500名受访者参加。误差幅度为±4.4点。

IEP 调查

周日，《La República》报纸还发布了一项IEP调查，其数字与国际刑事法院的数字没有太大区别。十分之八的人（80％）认为，如果佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castillo）成为该国最方便的事情是呼吁举行新的大选（总统和国会）腾空。在这种情况下，只有 9％ 的人认为副总统迪娜·博卢阿尔特应该担任总统职务，而只有 5％ 的人认为应该保留国会议员。

另一方面，据透露，人们对关注国家政治中正在发生的事情不太感兴趣。只有45％的受访者表示，他们知道卡斯蒂略总统3月15日向国会发出的信息。

最后，佩德罗·卡斯蒂略总统本月达到了最大的反对率：68％ 的人不支持他的政府。

IEP 调查于 2022 年 3 月 21 日至 24 日进行，有 1,201 名受访者分布在 24 个部门。误差幅度为±2.8点。

辩论中的空缺

应该记得，共和国国会全体会议将于本周一下午3时开会，讨论共和国总统根据第2148号商务令动议提出的空缺请求并进行表决。议会议长玛丽亚·德尔·卡门·阿尔瓦也于上午10时召集了发言人委员会，以确定如何讨论空缺问题。

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